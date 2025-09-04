الخميس 04 سبتمبر 2025
ضبط سيدة لإدارتها نادي صحي للأعمال المنافية للآداب بمصر الجديدة

تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط سيدة لقيامها بإدارة نادٍ صحي "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة، واستغلاله في ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف النادي وأسفر الضبط عن القبض على السيدة المديرة للنادي و(6 سيدات) من بينهن (5 يحملن جنسية إحدى الدول)، و(شخصين) أحدهما يحمل جنسية إحدى الدول.

سيولة مرورية في القاهرة والجيزة اليوم بسبب إجازة المولد النبوي

ضبط 39 بلطجيا وهاربا من المراقبة و166 فرد خرطوش خلال حملات بالمحافظات

وبمواجهتهم، أقروا جميعًا بممارسة نشاطهم الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة الواقعة إلى جهات التحقيق المختصة.

