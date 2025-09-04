ضبط سيدة لإدارتها نادي صحي للأعمال المنافية للآداب بمصر الجديدة

تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط سيدة لقيامها بإدارة نادٍ صحي "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة، واستغلاله في ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية.

6 سيدات أجانب ورجلين..ضبط سيدة لإدارتها نادى صحي للأعمال المنافية للآداب بمصر الجديدة

الداخلية تضبط شبكة دعارة فى مصر الجديدة

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف النادي وأسفر الضبط عن القبض على السيدة المديرة للنادي و(6 سيدات) من بينهن (5 يحملن جنسية إحدى الدول)، و(شخصين) أحدهما يحمل جنسية إحدى الدول.

وبمواجهتهم، أقروا جميعًا بممارسة نشاطهم الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة الواقعة إلى جهات التحقيق المختصة.

