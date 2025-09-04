مديرية أمن الأقصر تنظم حملة للتبرع بالدم

نظمت مديرية أمن الأقصر بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية بالوزارة حملة للتبرع بالدم، شارك فيها عدد من رجال الشرطة من قوة المديرية.

وتهدف الحملة إلى تعزيز روح التكافل الاجتماعي والإسهام في إنقاذ حياة المرضى والمصابين الذين يحتاجون إلى الدم بشكل عاجل.

وقد أعرب القائمون على الحملة عن خالص شكرهم لجميع المتبرعين، مثمنين هذا الدور الإنساني الذي يعكس صورة مشرفة لرجال الشرطة في خدمة المجتمع.

ويأتي ذلك في إطار الدور المجتمعي والإنساني لوزارة الداخلية، وحرصها على تفعيل المبادرات التي تدعم أواصر التواصل مع المواطنين.

