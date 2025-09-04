الخميس 04 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

مديرية أمن الأقصر تنظم حملة للتبرع بالدم

أمن الأقصر تنظم
أمن الأقصر تنظم حملة للتبرع بالدم

نظمت مديرية أمن الأقصر  بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية بالوزارة حملة للتبرع بالدم، شارك فيها عدد من رجال الشرطة من قوة المديرية.

وتهدف الحملة إلى تعزيز روح التكافل الاجتماعي والإسهام في إنقاذ حياة المرضى والمصابين الذين يحتاجون إلى الدم بشكل عاجل.

تحريز 47 قطعة، سقوط تاجر أسلحة بيضاء ببولاق الدكرور في قبضة الأمن

الداخلية تنظم احتفالية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بمناسبة المولد النبوي (صور)

وقد أعرب القائمون على الحملة عن خالص شكرهم لجميع المتبرعين، مثمنين هذا الدور الإنساني الذي يعكس صورة مشرفة لرجال الشرطة في خدمة المجتمع.

ويأتي ذلك في إطار الدور المجتمعي والإنساني لوزارة الداخلية، وحرصها على تفعيل المبادرات التي تدعم أواصر التواصل مع المواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

قطاع الخدمات الطبية قطاع الخدمات وزارة الداخلية مديرية أمن الأقصر حملة للتبرع بالدم حملة للتبرع التكافل الاجتماعي

مواد متعلقة

تحريز 47 قطعة، سقوط تاجر أسلحة بيضاء ببولاق الدكرور في قبضة الأمن

الداخلية تنظم احتفالية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بمناسبة المولد النبوي (صور)

17 متهما، سقوط عصابة استغلال الأطفال في أعمال التسول بمدينة 6 أكتوبر

القبض على شبكة بث تلفزيوني غير مرخصة بالجيزة

بعد تداول منشور بوسائل التواصل، ضبط المتهم بالاعتداء على ربة منزل بالقليوبية

إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة النارية بالقليوبية

ضبط سيدة لإدارتها نادي صحي للأعمال المنافية للآداب بمصر الجديدة

مصرع 3 عناصر شديدة الخطورة في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بسوهاج والأقصر

الأكثر قراءة

إدمان الموبايل يقتل طفلة في عين شمس

ارتفاع كبير في البيضاء وانخفاض البلدي، سعر الفراخ اليوم الخميس 4 سبتمبر 2025

الصحة تغلق مستشفى "العائلة" بمدينة نصر

السيسي يهنئ المصريين والأمة العربية والإسلامية بذكرى المولد النبوي

لطلاب الدبلومات الفنية، خطوات تسجيل الرغبات من خلال موقع التنسيق الإلكتروني

هيكل عظمي.. طفل!

قرار عاجل من النيابة ضد أجنبي يسرق السيارات بطريقة مثيرة في أكتوبر

انفجار جسم غامض في سماء السعودية يثير الرعب، والنشطاء: مذنب اقتراب يوم القيامة (فيديو)

خدمات

المزيد

16.8 ألف جنيه لطن هذا النوع، أسعار الأرز اليوم الخميس 4-9-2025

هذا العيار أقل من 4150 جنيها، الذهب يتراجع في بداية تعاملات الخميس 4-9-2025

سعر الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم الخميس 4-9-2025

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

البريميرليج على القمة.. حجم إنفاق الدوريات الخمس الكبار في أوروبا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية النبي في المنام وعلاقته بصلاح الحال وسماع أخبار سعيدة قريبا

في ذكرى ميلاد سيد الخلق، محمد سيد طنطاوي: بعثة النبي شرف وكرامة للعرب

أدعية لحفظ الجنين وتسهيل الولادة في يوم مولد الرسول

المزيد
الجريدة الرسمية
ads