أخبار مصر

النقل تستعرض مميزات القطار الكهربائي في إنفوجراف

القطار الكهربائي
القطار الكهربائي السريع
نشرت وزارة النقل تقريرًا يوضح مميزات وخدمات القطار الكهربائي السريع الجاري تنفيذه حاليًا من قبل الهيئة القومية للأنفاق، مشيرة إلى دوره في تعزيز منظومة النقل وتقديم خدمات سريعة وآمنة للمسافرين.

وفي سياق متصل، بدأت الهيئة العربية للتصنيع إجراءات تصنيع عربات البضائع الخاصة بـ القطار السريع، في إطار خطط شركات التشغيل للتوسع في نقل البضائع عبر السكك الحديدية مستقبلًا، بما يسهم في تطوير منظومة النقل اللوجستي داخل البلاد.

التوسع في عمليات نقل البضائع  بالقطارات

ووقعت الهيئة العربية للتصنيع مع الهيئة القومية للأنفاق مذكرة تفاهم  لتصنيع وتوريد عدد 210 عربات بضائع  للعمل على خطوط القطار السريع، وذلك داخل مصانع الهيئة بشركة سيماف التابعة لها.

ومن المتوقع أن سيتم تنفيذ التصنيع داخل مصنع وورش الشركة.

