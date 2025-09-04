الخميس 04 سبتمبر 2025
مصرع 3 عناصر شديدة الخطورة في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بسوهاج والأقصر

نجحت  أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، في توجيه ضربة قوية للبؤر الإجرامية المتورطة في جلب وترويج المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية غير المرخصة بعدة محافظات.

فقد أكدت المعلومات والتحريات التي أجراها قطاعا الأمن العام ومكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، قيام مجموعات إجرامية بمحاولة جلب كميات ضخمة من المواد المخدرة والأسلحة تمهيدًا لترويجها.

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، تم استهداف هذه البؤر، وأسفر التعامل عن مصرع 3 عناصر جنائية شديدة الخطورة، من بينهم متهم محكوم عليه بالإعدام في جناية "اتجار بالمخدرات وحيازة سلاح ناري"، وآخران محكوم عليهما بالسجن المؤبد في قضايا "مخدرات، مقاومة سلطات، سرقة بالإكراه"، وذلك بنطاق محافظتي سوهاج والأقصر.

كما تمكنت القوات من ضبط باقي العناصر الإجرامية، وبحوزتهم طن و200 كجم من المواد المخدرة المتنوعة (حشيش – بانجو – شابو)، 31 ألف قرص مخدر و41 قطعة سلاح ناري (5 بنادق آلية – 7 بنادق خرطوش – 28 فرد خرطوش – طبنجة).

وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالي 86 مليون جنيه.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة المضبوطات والمتهمين للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وزارة الداخلية الامن العام مكافحة المخدرات الأسلحة النارية البؤر الإجرامية سوهاج الأقصر ضبط المخدرات تجار السلاح العناصر شديدة الخطورة

