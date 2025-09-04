مصرع 3 عناصر شديدة الخطورة في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بسوهاج والأقصر

نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، في توجيه ضربة قوية للبؤر الإجرامية المتورطة في جلب وترويج المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية غير المرخصة بعدة محافظات.

فقد أكدت المعلومات والتحريات التي أجراها قطاعا الأمن العام ومكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، قيام مجموعات إجرامية بمحاولة جلب كميات ضخمة من المواد المخدرة والأسلحة تمهيدًا لترويجها.

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، تم استهداف هذه البؤر، وأسفر التعامل عن مصرع 3 عناصر جنائية شديدة الخطورة، من بينهم متهم محكوم عليه بالإعدام في جناية "اتجار بالمخدرات وحيازة سلاح ناري"، وآخران محكوم عليهما بالسجن المؤبد في قضايا "مخدرات، مقاومة سلطات، سرقة بالإكراه"، وذلك بنطاق محافظتي سوهاج والأقصر.

كما تمكنت القوات من ضبط باقي العناصر الإجرامية، وبحوزتهم طن و200 كجم من المواد المخدرة المتنوعة (حشيش – بانجو – شابو)، 31 ألف قرص مخدر و41 قطعة سلاح ناري (5 بنادق آلية – 7 بنادق خرطوش – 28 فرد خرطوش – طبنجة).

وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالي 86 مليون جنيه.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة المضبوطات والمتهمين للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.