حوادث

الداخلية تكشف تفاصيل مقاطع فيديو تروج لأعمال السحر والشعوذة بالقاهرة

الداخلية تكشف ملابسات
الداخلية تكشف ملابسات مقاطع فيديو تروج لأعمال السحر والشعوذة

تمكنت  الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بنشر مقاطع فيديو على صفحته الشخصية تتضمن تردده على مبانٍ مهجورة وإيهام متابعيه بقدرته على استخراج الجن وممارسة أعمال السحر والشعوذة.

بالفحص، تبين أن المتهم مقيم بمحافظة القاهرة، وتم ضبطه وبحوزته 2 هاتف محمول يحتويان على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي، والأدوات المستخدمة في أعمال الدجل والشعوذة، ومحافظ إلكترونية تحوي مبالغ مالية متحصلة من نشاطه.

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة ونشر الفيديوهات بقصد زيادة نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية عبر الإنترنت، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة المتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

الداخلية تنظم احتفالية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بمناسبة المولد النبوي (صور)

17 متهما، سقوط عصابة استغلال الأطفال في أعمال التسول بمدينة 6 أكتوبر

