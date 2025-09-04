الخميس 04 سبتمبر 2025
ضبط صانعة محتوى لنشرها فيديوهات خادشة للحياء بالتجمع الأول

 ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على صانعة محتوى لنشرها فيديوهات خادشة للحياء بالتجمع الأول.

 

ضبط عاطل تعدى على سيدة لفظيا بالإسكندرية

ضبط عاطل بحوزته ربع كيلو حشيش بالإسماعيلية


رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة نشاط إحدى صانعات المحتوى، حيث قامت بنشر مقاطع فيديو عبر صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعى تضمنت ألفاظًا خارجة وأفعالًا تتنافى مع القيم المجتمعية، فضلًا عن ظهورها بملابس خادشة للحياء العام.

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المذكورة والمقيمة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة، وبمواجهتها أقرت بارتكابها الأفعال المشار إليها بغرض زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

