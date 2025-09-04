الخميس 04 سبتمبر 2025
حوادث

الأمن يكشف حقيقة فيديو نقل دقيق مدعم عبر تروسيكل بالمنوفية

دقيق
دقيق

كشفت الأجهزة الأمنية، حقيقة مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى، تضمن الادعاء بقيام بعض الأشخاص بنقل أجولة دقيق مدعم من سيارة نصف نقل إلى مركبة "تروسيكل"، حيث أظهر الفيديو أن الأشخاص قاموا بإعادة الأجولة مرة أخرى بعد مشاهدتهم للقائم على التصوير.

تفاصيل الواقعة

بالفحص تبين أن حقيقة الأمر تعود إلى بلاغ بتاريخ 20 أغسطس الماضى، تقدم به صاحب مخبز إلى مركز شرطة منوف بالمنوفية، متهمًا القائم على نشر الفيديو بالتعدى عليه بالسب بعدما رفض بيع خبز مدعم له لعدم امتلاكه بطاقة تموينية لصرف الخبز.

 

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط ناشر الفيديو، وبمواجهته أقر بأنه قام بنشره بهدف الضغط على صاحب المخبز للتنازل عن المحضر المحرر ضده فى واقعة التعدي بالسب.

الإجراءات القانونية

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

