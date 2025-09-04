ضبط عاطل تعدى على سيدة لفظيا بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام (أحد الأشخاص) بالتعدى على إحدى السيدات بالسب في الإسكندرية، وتمكن رجال الأمن من ضبطه.

فيديو التعدي على سيدة بالإسكندرية

كانت وزارة الداخلية رصدت مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى، تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على إحدى السيدات بالسب بالإسكندرية.

تمكن رجال الأمن من تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل – له معلومات جنائية) وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة لوجود خلافات جيرة بينهما.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

