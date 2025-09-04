الخميس 04 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط 102 ألف مخالفة مرورية و143 حالة تعاطي مخدرات بين السائقين

الداخلية: ضبط 100
الداخلية: ضبط 100 ألف مخالفة مرورية

واصلت  أجهزة وزارة الداخلية، حملاتها المرورية والانضباطية المكثفة بكافة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية.

الداخلية تكشف ملابسات فيديو ضبط شخصين "دون وجه حق" بكفر الشيخ

الأمن يكشف تفاصيل فيديو مشاجرة بالأسلحة البيضاء أمام معهد الأورام بالقاهرة

وأسفرت الحملات خلال الـ 24 ساعة الماضية عن ضبط 102,253 مخالفة مرورية متنوعة أبرزها  (السير بدون تراخيص – تجاوز السرعة المقررة – المواقف العشوائية – التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة – مخالفة شروط التراخيص).

وتم فحص 2,266 سائق مركبة تبين إيجابية 132 حالة لتعاطي المواد المخدرة.

وواصلت الأجهزة المرورية حملاتها بمناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، حيث تم ضبط 1,031 مخالفة مرورية متنوعة (مخالفة تحميل ركاب – شروط التراخيص – أمن ومتانة).

كما تم فحص 164 سائق مركبة تبين إيجابية 11 حالة لتعاطي المواد المخدرة، وضبط 10 محكوم عليهم بإجمالي 16 حكم قضائي، والتحفظ على 3 مركبات لمخالفتها قوانين المرور.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها المكثفة لضبط الحالة المرورية وتحقيق الانضباط على الطرق حفاظًا على أرواح المواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التحدث فى الهاتف التحدث في الهاتف المحمول الداخلية تكشف ملابسات الدائري الاقليمي الحالة المرورية الطريق الدائري الإقليمي السير بدون تراخيص

مواد متعلقة

الداخلية تكشف ملابسات فيديو ضبط شخصين "دون وجه حق" بكفر الشيخ

الأمن يكشف تفاصيل فيديو مشاجرة بالأسلحة البيضاء أمام معهد الأورام بالقاهرة

مديرية أمن الأقصر تنظم حملة للتبرع بالدم

الداخلية تكشف تفاصيل مقاطع فيديو تروج لأعمال السحر والشعوذة بالقاهرة

تحريز 47 قطعة، سقوط تاجر أسلحة بيضاء ببولاق الدكرور في قبضة الأمن

الداخلية تنظم احتفالية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بمناسبة المولد النبوي (صور)

17 متهما، سقوط عصابة استغلال الأطفال في أعمال التسول بمدينة 6 أكتوبر

القبض على شبكة بث تلفزيوني غير مرخصة بالجيزة

الأكثر قراءة

إدمان الموبايل يقتل طفلة في عين شمس

ارتفاع كبير في البيضاء وانخفاض البلدي، سعر الفراخ اليوم الخميس 4 سبتمبر 2025

الصحة تغلق مستشفى "العائلة" بمدينة نصر

السيسي يهنئ المصريين والأمة العربية والإسلامية بذكرى المولد النبوي

لطلاب الدبلومات الفنية، خطوات تسجيل الرغبات من خلال موقع التنسيق الإلكتروني

قرار عاجل من النيابة ضد أجنبي يسرق السيارات بطريقة مثيرة في أكتوبر

هيكل عظمي.. طفل!

انفجار جسم غامض في سماء السعودية يثير الرعب، والنشطاء: مذنب اقتراب يوم القيامة (فيديو)

خدمات

المزيد

16.8 ألف جنيه لطن هذا النوع، أسعار الأرز اليوم الخميس 4-9-2025

هذا العيار أقل من 4150 جنيها، الذهب يتراجع في بداية تعاملات الخميس 4-9-2025

سعر الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم الخميس 4-9-2025

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

البريميرليج على القمة.. حجم إنفاق الدوريات الخمس الكبار في أوروبا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية النبي في المنام وعلاقته بصلاح الحال وسماع أخبار سعيدة قريبا

في ذكرى ميلاد سيد الخلق، محمد سيد طنطاوي: بعثة النبي شرف وكرامة للعرب

أدعية لحفظ الجنين وتسهيل الولادة في يوم مولد الرسول

المزيد
الجريدة الرسمية
ads