ضبط 102 ألف مخالفة مرورية و143 حالة تعاطي مخدرات بين السائقين

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، حملاتها المرورية والانضباطية المكثفة بكافة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية.

وأسفرت الحملات خلال الـ 24 ساعة الماضية عن ضبط 102,253 مخالفة مرورية متنوعة أبرزها (السير بدون تراخيص – تجاوز السرعة المقررة – المواقف العشوائية – التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة – مخالفة شروط التراخيص).

وتم فحص 2,266 سائق مركبة تبين إيجابية 132 حالة لتعاطي المواد المخدرة.

وواصلت الأجهزة المرورية حملاتها بمناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، حيث تم ضبط 1,031 مخالفة مرورية متنوعة (مخالفة تحميل ركاب – شروط التراخيص – أمن ومتانة).

كما تم فحص 164 سائق مركبة تبين إيجابية 11 حالة لتعاطي المواد المخدرة، وضبط 10 محكوم عليهم بإجمالي 16 حكم قضائي، والتحفظ على 3 مركبات لمخالفتها قوانين المرور.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها المكثفة لضبط الحالة المرورية وتحقيق الانضباط على الطرق حفاظًا على أرواح المواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.