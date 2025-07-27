أهل طالب تخلص من حياته بالسلام: كان حلمه الالتحاق بكلية قمة وأصيب باكتئاب

استمعت نيابة السلام لأقوال أهل طالب تخلص من حياته عقب تناوله قرص غلة ساما بعد رسوبه في مادتين في الثانوية العامة بمنطقة السلام.

وأكد أهل المتوفى أن ابنهم بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة لم يصدق أنه رسب في الامتحانات ودخل في حالة نفسية سيئة، وحاولوا التهوين عليه ومواساته.

وأضافوا أن ابنهم دخل في حالة اكتئاب عقب انهيار حلمه بأن يدخل كلية من كليات القمة، وفوجئوا به يصرخ من الألم في معدته ليقول لهم بأنه تناول حبة غلة سامة، وعلى الفور نقلوه إلى مستشفى السموم إلا أنه توفي متأثرا بإصابته.



العثور على جثة طالب داخل شقة بدائرة قسم شرطة السلام

البداية كانت عندما تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغا يفيد بالعثور على جثة طالب داخل شقة بدائرة قسم شرطة السلام، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان البلاغ.

وبالفحص، تبين العثور على جثة طالب بالصف الثالث الثانوي العام يرتدي كامل ملابسه ولا توجد به أى إصابات ظاهرية.

وبإجراء التحريات تبين أن الطالب تخلص من حياته بعد تناوله حبة غلة سامة بسبب مروره بحالة نفسية سيئة بعد رسوبه فى مادتين بالثانوية العامة.

وتولى رجال المباحث سماع أقوال الشهود وإجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

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