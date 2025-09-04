الداخلية تكشف ملابسات فيديو ضبط شخصين "دون وجه حق" بكفر الشيخ

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، حقيقة فيديو متداول عن ضبط شخصين "دون وجه حق" بمحافظة كفر الشيخ.

تابعت الأجهزة الأمنية مقطع فيديو نشره أحد الأشخاص تضمن ادعاءً بإلقاء القبض على نجليه "دون وجه حق" بمحافظة كفر الشيخ.

بالفحص، تبين أن الواقعة صحيحة من حيث ضبط نجلي القائم على النشر بتاريخ 1 سبتمبر الجاري، وذلك وفقًا لإجراءات قانونية مُحكمة، حيث تم ضبطهما وبحوزتهما 4 كجم من مخدر الحشيش، و15 قطعة سلاح ناري (بينها 2 بندقية خرطوش، و13 فرد خرطوش).

وتبين أن أحدهما سبق اتهامه في جناية تخص الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، ووبمواجهتهما، اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، فضلًا عن اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد القائم على النشر لنشره ادعاءات كاذبة.

