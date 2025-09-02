القبض علي البلوجر "بي بي" بتهمة نشر فيديوهات تتنافى مع قيم المجتمع

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض علي صانعة محتوى تدعي “بي بي” بتهمة نشر فيديوهات تتنافى مع قيم المجتمع.

كانت البداية عندما رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن ألفاظًا خارجة تتنافى مع قيم المجتمع، وقيامها بالرقص بملابس خادشة للحياء العام.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكورة مقيمة بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة، وبمواجهتها أقرت بقيامها بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتها بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

تحرر محضرا بالواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.