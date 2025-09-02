الثلاثاء 02 سبتمبر 2025
حوادث

القبض علي البلوجر "بي بي" بتهمة نشر فيديوهات تتنافى مع قيم المجتمع

البلوجر بي بي
البلوجر "بي بي"

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض علي صانعة محتوى تدعي “بي بي” بتهمة نشر فيديوهات تتنافى مع قيم المجتمع.

كانت البداية عندما رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن ألفاظًا خارجة تتنافى مع قيم المجتمع، وقيامها بالرقص بملابس خادشة للحياء العام.

عقب تقنين الإجراءات  تم ضبط المذكورة مقيمة بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة، وبمواجهتها أقرت بقيامها بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتها بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

تحرر محضرا بالواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

