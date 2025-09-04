الأمن يكشف تفاصيل فيديو مشاجرة بالأسلحة البيضاء أمام معهد الأورام بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط أطراف مشاجرة ظهرت في مقطع فيديو أمام معهد الأورام بالقاهرة، حيث ظهر عدد من الأشخاص يستقلون دراجة نارية وبحوزتهم أسلحة بيضاء.

بالفحص، تبين أن الواقعة حدثت بتاريخ 17 يوليو 2025 نتيجة خلافات مالية بين الطرف الأول: شخص مصاب بجرح سطحي باليد، والطرف الثاني: 3 أشخاص (أحدهم مصاب بكسر بالساق – اثنان منهم لهم معلومات جنائية).

وقد قام الطرفان بالتعدي على بعضهما البعض باستخدام أسلحة بيضاء، وتم ضبطهم جميعًا في حينه وضبط الأدوات المستخدمة. وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

