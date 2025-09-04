الخميس 04 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الأمن يكشف تفاصيل فيديو مشاجرة بالأسلحة البيضاء أمام معهد الأورام بالقاهرة

معهد الأورام بالقاهرة
معهد الأورام بالقاهرة

تمكنت  الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط أطراف مشاجرة ظهرت في مقطع فيديو أمام معهد الأورام بالقاهرة، حيث ظهر عدد من الأشخاص يستقلون دراجة نارية وبحوزتهم أسلحة بيضاء.

بالفحص، تبين أن الواقعة حدثت بتاريخ 17 يوليو 2025 نتيجة خلافات مالية بين الطرف الأول: شخص مصاب بجرح سطحي باليد، والطرف الثاني: 3 أشخاص (أحدهم مصاب بكسر بالساق – اثنان منهم لهم معلومات جنائية).

الداخلية تكشف تفاصيل مقاطع فيديو تروج لأعمال السحر والشعوذة بالقاهرة

تحريز 47 قطعة، سقوط تاجر أسلحة بيضاء ببولاق الدكرور في قبضة الأمن

وقد قام الطرفان بالتعدي على بعضهما البعض باستخدام أسلحة بيضاء، وتم ضبطهم جميعًا في حينه وضبط الأدوات المستخدمة. وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

فيديو مشاجرة بالأسلحة البيضاء فيديو مشاجرة كشف ملابسات فيديو مشاجرة بالاسلحة مشاجرة بالأسلحة البيضاء معهد الأورام بالقاهرة

مواد متعلقة

الداخلية تكشف تفاصيل مقاطع فيديو تروج لأعمال السحر والشعوذة بالقاهرة

تحريز 47 قطعة، سقوط تاجر أسلحة بيضاء ببولاق الدكرور في قبضة الأمن

الداخلية تنظم احتفالية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بمناسبة المولد النبوي (صور)

17 متهما، سقوط عصابة استغلال الأطفال في أعمال التسول بمدينة 6 أكتوبر

القبض على شبكة بث تلفزيوني غير مرخصة بالجيزة

بعد تداول منشور بوسائل التواصل، ضبط المتهم بالاعتداء على ربة منزل بالقليوبية

إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة النارية بالقليوبية

ضبط سيدة لإدارتها نادي صحي للأعمال المنافية للآداب بمصر الجديدة

الأكثر قراءة

إدمان الموبايل يقتل طفلة في عين شمس

ارتفاع كبير في البيضاء وانخفاض البلدي، سعر الفراخ اليوم الخميس 4 سبتمبر 2025

الصحة تغلق مستشفى "العائلة" بمدينة نصر

السيسي يهنئ المصريين والأمة العربية والإسلامية بذكرى المولد النبوي

لطلاب الدبلومات الفنية، خطوات تسجيل الرغبات من خلال موقع التنسيق الإلكتروني

هيكل عظمي.. طفل!

قرار عاجل من النيابة ضد أجنبي يسرق السيارات بطريقة مثيرة في أكتوبر

انفجار جسم غامض في سماء السعودية يثير الرعب، والنشطاء: مذنب اقتراب يوم القيامة (فيديو)

خدمات

المزيد

16.8 ألف جنيه لطن هذا النوع، أسعار الأرز اليوم الخميس 4-9-2025

هذا العيار أقل من 4150 جنيها، الذهب يتراجع في بداية تعاملات الخميس 4-9-2025

سعر الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم الخميس 4-9-2025

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

البريميرليج على القمة.. حجم إنفاق الدوريات الخمس الكبار في أوروبا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية النبي في المنام وعلاقته بصلاح الحال وسماع أخبار سعيدة قريبا

في ذكرى ميلاد سيد الخلق، محمد سيد طنطاوي: بعثة النبي شرف وكرامة للعرب

أدعية لحفظ الجنين وتسهيل الولادة في يوم مولد الرسول

المزيد
الجريدة الرسمية
ads