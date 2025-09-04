تمكن رجال المرور من رفع آثار حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى محور 26 يوليو تجاه مدينة 6 أكتوبر، مما أسفر عن إصابة 13 شخصا، وإعادة الحركة المرورة مرة أخرى أمام السيارات، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.



حادث محور 26 يوليو اليوم

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالي بوقوع حادث مروري أعلى محور 26 يوليو تجاه مدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقل رجال المرور لمكان الواقعة، وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

بالفحص تبين إنقلاب سيارة ميكروباص أعلى محور 26 يوليو تجاه مدينة 6 أكتوبر، مما أسفر عن إصابة 13 شخصا، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.



وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

