الخميس 04 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

رفع آثار حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى محور 26 يوليو

إنقلاب سيارة ميكروباص
إنقلاب سيارة ميكروباص

تمكن رجال المرور من رفع آثار حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى محور 26 يوليو تجاه مدينة 6 أكتوبر، مما أسفر عن إصابة 13 شخصا، وإعادة الحركة المرورة مرة أخرى أمام السيارات، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.


حادث محور 26 يوليو اليوم 

 تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالي بوقوع حادث مروري أعلى محور 26 يوليو تجاه مدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقل رجال المرور لمكان الواقعة، وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

 

بالفحص تبين إنقلاب سيارة ميكروباص أعلى محور 26 يوليو تجاه مدينة 6 أكتوبر، مما أسفر عن إصابة 13 شخصا، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.


وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حادث محور 26 يوليو اليوم حادث محور 26 يوليو محور 26 يوليو اليوم محور 26 يوليو مدينة 6 أكتوبر محور 26 يوليو تجاه مدينة 6 أكتوبر

مواد متعلقة

الأمن يكشف حقيقة فيديو لـ "سيارة محملة بكلاب نافقة" على محور 26 يوليو

بعد غلقه 6 ساعات، فتح محور 26 يوليو أمام حركة السيارات باتجاه كوبري 15 مايو إلى ميدان لبنان

الأكثر قراءة

وزير المياه الإثيوبي يفضح بلاده، وباحث يكشف كارثة بشرية وقعت في سد النهضة

بعد تفجير ملف جمهورية المستشارين، هل "فيتو" محصنة بفضل ساويرس؟ رد حاسم من عصام كامل (فيديو)

من النيابة إلى الجوازات، السيناريو الكامل لعقوبة الأجنبي المتهم بسرقة السيارات

ضبط صانعة محتوى لنشرها فيديوهات خادشة للحياء بالتجمع الأول

من هو رضا حامد الذي اتهم عادل إمام بطرده من مسرحية "بودي جارد"؟

صحيفة إسرائيلية: نتنياهو يسحب مناقشة ضم الضفة بعد تحذير الإمارات

بعد حدوث هبوط، إدارج كوبري إستانلي بخطة تطوير الإسكندرية بشكل عاجل

عصام الحضري يرد على مثيري الفتن بالدليل (فيديو)

خدمات

المزيد

خطوات تسجيل الرغبات لطلاب المعاهد الفنية المتوسطة نظام السنتين

سعر كرتونة البيض اليوم الخميس في بورصة الدواجن

تراجع أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الخميس

ارتفاع الهبرد والروص، أسعار الكتاكيت والبط اليوم في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

البريميرليج على القمة.. حجم إنفاق الدوريات الخمس الكبار في أوروبا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

شروط إجابة الدعاء يوم المولد النبوي، تعرف على رأي أهل العلم

ولد الهدى (الحلقة الثانية عشرة)، كان صلى الله عليه وسلم أزهد الناس

حكم الدعاء في يوم المولد النبوي الشريف؟ وهل يكون مستجابا؟

المزيد
الجريدة الرسمية
ads