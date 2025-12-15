الإثنين 15 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

سعر صرف الدولار في بنك السودان المركزي اليوم الإثنين

سعر الجنيه السوداني،
سعر الجنيه السوداني، فيتو
18 حجم الخط

سعر الجنيه السوداني، شهد سعر صرف الدولار حالة من الاستقرار أمام الجنيه السوداني في بنك السودان المركزي، في  بداية تعاملات اليوم الإثنين الموافق 15 ديسمبر 2025.

وتستعرض “فيتو” سعر الجنيه السوداني أمام الدولار اليوم.

اقرأ التالي: سعر الجنيه السوداني أمام الدولار في بنك السودان المركزي (بداية تعاملات)

سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار في بنك السودان المركزي 

سجل سعر الدولار في بنك السودان المركزي نحو 445.39 جنيها للشراء، 448.73 جنيها للبيع.

الجنيه السوداني العملة الرسمية لجمهورية السودان

يعتبر الجنيه السوداني العملة الرسمية لجمهورية السودان، ويرمز له بالرمز SDG، ويعرف اختصارًا باسم ج. س.، ويصدر الجنيه السوداني من قبل بنك السودان المركزي، كما يستخدم في جميع المعاملات المالية داخل البلاد.

وتعد العملة السودانية رمزًا للسيادة الوطنية، وتعكس مراحل التطور الاقتصادي والسياسي التي مر بها السودان عبر تاريخه الحديث.

سعر الجنيه السوداني 
سعر الجنيه السوداني، فيتو

تاريخ الجنيه السوداني

يعود تاريخ الجنيه السوداني إلى عام 1956، أي بعد استقلال السودان عن الحكم الثنائي المصري البريطاني، عندما تم إصدار الجنيه السوداني الأول ليحل محل الجنيه المصري الذي كان متداولًا في البلاد.

 وفي عام 1992، تم استبدال الجنيه بالدينار السوداني نتيجة التضخم الاقتصادي الحاد، لكن الجنيه عاد مرة أخرى عام 2007 بعد اتفاقية السلام الشامل التي أنهت الحرب الأهلية، ليُعرف بـ“الجنيه السوداني الجديد” (SDG).

ومع مرور السنوات، واجه الجنيه السوداني عدة تحديات اقتصادية بسبب تقلب أسعار النفط، والانفصال عن جنوب السودان عام 2011 الذي أدى إلى فقدان جزء كبير من عائدات النفط، مما أثر على قيمة العملة واستقرارها.

الفئات الورقية والمعدنية

يصدر بنك السودان المركزي أوراق الجنيه السوداني بفئات متعددة، تحمل تصاميم مستوحاة من التراث السوداني والمعالم التاريخية.

الفئات الورقية المتداولة تشمل:

-10 جنيهات – باللون الأخضر، تُجسّد مناظر زراعية ورموز إنتاجية.

-20 جنيهًا – باللون الأزرق، تُظهر معالم من الصناعات الوطنية.

-50 جنيهًا – باللون البنفسجي، تعكس مشاهد من التنمية والبنية التحتية.

-100 جنيه – باللون الأحمر، تبرز شخصيات وطنية ورموزًا من التاريخ السوداني.

-200 جنيه – باللون الأصفر، تمثل الاقتصاد الوطني والنهضة الحديثة.

-500 جنيه – باللون البني، وهي أكبر فئة نقدية حاليًا، وترمز إلى الوحدة الوطنية والتقدم. 

كما ينقسم الجنيه السوداني إلى 100 قرش، وتتوفر العملات المعدنية في الفئات التالية:

-جنيه

-2 جنيه

-5 جنيهات

وتحمل العملات صورًا ورموزًا وطنية مثل شعار السودان (الصقر الجريح)، وأشكال من التراث الزراعي والحيواني.

الجنيه السوداني في الاقتصاد الوطني

ويعد الجنيه السوداني مرآةً للوضع الاقتصادي في البلاد، حيث تأثر على مر العقود بالتحولات السياسية والاقتصادية الكبيرة، ورغم التحديات مثل التضخم وتراجع قيمة الصادرات، يسعى بنك السودان المركزي إلى تطبيق سياسات نقدية تهدف إلى استقرار العملة وتحسين الثقة في النظام المالي.

كما يعتمد الاقتصاد السوداني بدرجة كبيرة على الزراعة، والثروة الحيوانية، والذهب، إلى جانب الجهود المستمرة لجذب الاستثمارات الخارجية وتحقيق تنمية مستدامة.

ورغم الصعوبات التي واجهها الاقتصاد السوداني، لا يزال الجنيه يمثل رمزًا للهوية الوطنية والاستقلال الاقتصادي، كما يعكس تصميمه ملامح الشعب السوداني وثقافته المتنوعة، وإصراره على النهوض من الأزمات نحو مستقبل أفضل، فهو ليس مجرد وسيلةً للتبادل التجاري، بل رمزًا للصمود والإرادة في مواجهة التحديات، وتجسيدًا لطموحات السودان في تحقيق  الاستقرار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجنيه السوداني الدولار العملة السودانية أمام الجنيه اليوم الاثنين بنك السودان المركزي بنك السودان سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار سعر الجنيه السوداني أمام الدولار سعر الجنيه السوداني سعر الجنية سعر الدولار سعر صرف الدولار

مواد متعلقة

آخر تطورات أسعار الخردة اليوم الأحد (تحديث لحظي)

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنوك المصرية (آخر تحديث)

استقرار نسبي في سعر اليوان الصيني أمام الجنيه بالبنك المركزي

بين زيادة الإنتاجية ومخاوف البطالة.. الروبوتات والأتمتة تعيد هيكلة الاقتصاد العالمي وتغير تشكيل الوظائف.. خبراء يحذرون من التطور السريع للذكاء الاصطناعي.. ويؤكدون: التعليم مفتاح مواكبة هذا التحول

سعر الريال العماني أمام الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم الأحد

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك السودان المركزي اليوم الأحد

سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في البنك المركزي بختام تعاملات اليوم الأحد

سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم الأحد

الأكثر قراءة

موعد مباراة المغرب والإمارات في كأس العرب 2025 والقنوات الناقلة

وزير الزراعة يطلق شراكة موسعة مع المجتمع المدني لمكافحة انتشار كلاب الشوارع

سعر الخضار اليوم، ارتفاع 14 صنفًا أبرزهم الطماطم والبطاطس والليمون بسوق العبور

سيول ورياح وأتربة، تحذير عاجل من طقس الإثنين

يوسف الحسيني: أحمد السقا ميجا ستار حقيقي ومعملش حاجة غلط

النيابة تطلب التحري حول مصرع شخص سقط من الطابق الـ 11 بمدينة نصر

سعر صرف الدولار في بنك السودان المركزي اليوم الإثنين

المغرب والإمارات يتصارعان على تذكرة نهائي كأس العرب 2025

خدمات

المزيد

سعر صرف الدولار في بنك السودان المركزي اليوم الإثنين

سعر الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الإثنين 15-12-2025

سعر الخضار اليوم، ارتفاع 14 صنفًا أبرزهم الطماطم والبطاطس والليمون بسوق العبور

سعر السمك اليوم، البلطي يرتفع 5 جنيهات في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

النقل تستعرض مميزات القطار الكهربائي في إنفوجراف

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم ضحك الميت في المنام وعلاقته بالتخلص من المشاكل والهموم

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 15 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 15 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads