ضبط جزار اعتدى على مسن بسلاح أبيض بالقاهرة

كشفت مديرية أمن القاهرة ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدي على رجل مسن بالضرب بسلاح أبيض محدثًا إصابته بالقاهرة، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة جزار بسبب خلافات الجيرة وتم ضبطه.

تعدى جزار على مسن بسلاح أبيض بالقاهرة

وكانت مديرية أمن القاهرة رصدت منشور مدعوم بصور تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدي على رجل مسن بالضرب بسلاح أبيض محدثًا إصابته بالقاهرة.

وبالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات في هذا الشأن، وتم تحديد وضبط مرتكب الواقعة جزار له معلومات جنائية مقيم بذات الدائرة وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة.

وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لوجود خلافات جيرة بينهما.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.