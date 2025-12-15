يوسف الحسيني: أحمد السقا ميجا ستار حقيقي ومعملش حاجة غلط

18 حجم الخط

دافع الإعلامي يوسف الحسيني عن الفنان أحمد السقا ضد الهجوم الذي تعرض له من بعض النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بعد فيديو الذي وجه من خلاله الدعم للنجم المصري محمد صلاح في أزمته الأخيرة مع ناديه ليفربول الإنجليزي.

وقال يوسف الحسيني خلال برنامجه “مساء جديد” على قناة المحور: هو أحمد السقا عمل إيه غلط؟ مؤكدا أنه لم يسئ إلى أحد حتى يتعرض لهذا الهجوم.

وأضاف: أحمد السقا طبعا ميجا ستار ليس في مصر فقط بل في منطقة الشرق الأوسط، ونجم يحمل أفلام عالية الإيرادات بمفرد، ولو تواجد في أي شارع في مصر الجميع سيقف ليلتقط الصور التذكارية معه.

أحمد السقا يتساءل عن سبب الهجوم عليه بعد فيديو دعم محمد صلاح

وكان الفنان أحمد السقا أوضح مع الإعلامي عمرو أديب أنه صعب عليه أن يتعرض لهذا الهجوم بعد فيديو دعم محمد صلاح، قائلًا: "صعبت عليا نفسي 6 ساعات الواحد اتنشر عرضه، ليه يتعمل معايا كده؟ الناس طلعت توجه لي إهانة ليه؟ أقل إهانة عقابها 3 سنين سجن".

وأكد السقا أنه لن يقدم بلاغات ولن يضر أحدًا، وأنه مسامح، مشددًا على أن نيته كانت صادقة وعفوية.

أحمد السقا: دعمت محمد صلاح بعفوية وصدق

وأفاد السقا بأن الفيديو كان هدفه دعم محمد صلاح والتحدث بعفوية وصدق، وليس لأي أغراض أخرى، قائلًا: "أنا مش مختل عشان أخاطب مجلس إدارة نادي ليفربول"، في إشارة إلى أن رد فعله كان نابعًا من حبه واهتمامه باللاعب المصري.

واختتم أحمد السقا تصريحاته قائلًا: "أنا ممكن بكره الصبح أبطل تمثيل وأقطع كارنيه النقابة، لو مش عايزيني إرموني في الزبالة"، مؤكدًا أنه مستعد لتحمل أي موقف ولكنه يرفض الإساءة الشخصية أو الانتقادات الظالمة.

