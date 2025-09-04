أبرزها ترويع المواطنين بالكلاب الشرسة، 5 اتهامات لعاطل يمارس البلطجة في مدينة نصر

وجهت نيابة مدينة نصر إلى عاطل متهم باستخدام كلاب في ترويع المواطنين عدة اتهامات وهي: البلطجة وفرض السيطرة وترويع المواطنين وحيازة مواد مخدرة وأسلحة نارية وبيضاء.

وكانت معلومات وردت إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تفيد بقيام أحد الأشخاص بممارسة أعمال البلطجة والإتجار بالمواد المخدرة، مستعينًا بالكلاب الشرسة للدفاع عن نشاطه غير المشروع وترويع السكان في محيط مسكنه بدائرة قسم شرطة ثانِ مدينة نصر.

وبالفحص والتحري تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وتبين أنه عاطل "له معلومات جنائية"، وعُثر بحوزته على 3 كيلو جرام من مخدر الإستروكس كمية من مخدر الآيس طبنجة فرد خرطوش 2 سلاح أبيض 2 عصا خشبية "شومة" عدد من كلاب الحراسة

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم تسليم الكلاب لإحدى جمعيات الرفق بالحيوان.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المتهم إلى النيابة العامة التي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

