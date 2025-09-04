رفضت إعطائه أموالا للمخدرات، تفاصيل مقتل مسنة على يد نجلها بالصف

تجري نيابة الصف تحقيقات موسعة في مقتل سيدة ذبحا على يد نجلها بعد رفضها منحه أموالا لشراء المخدرات، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وبالمعاينة والفحص تبين العثور على جثة السيدة، وتبلغ من العمر 80 عاما، مصابة بطعنات نافذة وجرح ذبح في الرقبة، وأمرت النيابة بعرض جثة المجني عليها على الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة بدقة.

وأمرت النيابة باستدعاء أقوال شهود العيان وأقارب المجني عليها، لسماع أقوالهم في الحادث، بعدما تبين أن وراء ارتكاب الجريمة نجل المجني عليها.

وأفادت التحقيقات بأن المتهم يتعاطى المخدرات بشكل مستمر، وكان يطلب من والدته أموالا لشراء المخدرات، وعقب رفضها منحه المبلغ، نشب بينهما مشاجرة، ثم صعدت الأم إلى سطح المنزل، فلاحقها المتهم وغافلها وتعدى عليها بسكين وذبحها.

وصول سيدة مسنة مصابة بطعنات نافذة وجرح ذبح في الرقبة

وكان مركز شرطة الصف تلقى إخطارًا من مستشفى المنطقة يفيد بوصول سيدة مسنة مصابة بطعنات نافذة وجرح ذبح في الرقبة، ولفظت أنفاسها الأخيرة أثناء محاولة إسعافها.

وعلى الفور، وجه اللواء علاء فتحي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، رجال الأمن إلى مكان البلاغ.

وتمكنت قوات الأمن من القبض على المتهم، وأمر اللواء محمد مجدي أبو شميلة، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، بتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.

وبمواجهته أمام اللواء هاني شعراوي، نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، اعترف بارتكاب الجريمة بسبب رفض والدته منحه أموال لشراء المخدرات، وتم تحرير محضر بالواقعة.

