قبل محاكمة سارة خليفة، أحد المتهمين في التشكيل العصابي يكشف مكان تصنيع المخدرات

أيام قليلة تفصلنا عن أولى جلسات محاكمة المذيعة سارة خليفة، وذلك لاتهامها و٢٧ متهما آخرين بالاتجار في المواد المخدرة وتصنيعها.

وترصد فيتو تفاصيل مكان تصنيع المواد المخدرة المتهم فيها عصابة سارة خليفة كالتالي:

مكان تصنيع المخدرات

وأشار أحد المتهمين خلال تحقيقات النيابة العامة إلى أن ذلك كان يتم داخل وحدة سكنية استأجرها المتهم السادس كي يتم تصنيع المخدر فيها، ثم التعبئة داخل أكياس أعدوها خصيصا لذلك، عن طريق المتهمات من الثامنة حتى 11 ثم تخزينها.

ويتولى المتهمون من 12 إلى 17 هذا الأمر ثم نقلها لترويجها عن طريق المتهمين من 18 إلى 20 على المتاجرين فيها، والمتعاطين لتلك المواد المخدرة.

وأضاف أنه نفاذا لإذن النيابة العامة انتقل إلى حيث أيقن محل وجود المتهم 14، فضبطه وبحوزته حقيبة، وبتفتيشها عثر بداخلها على مادة الاندازول كاربوكساميد المخدرة، وميزان حساس، وهاتف محمول، وبتفتيش المركبة خاصته عثر بداخلها على ذات المادة المخدرة، ومواد مما تستخدم في تصنيع المواد المخدرة، ومبالغ مالية من العملات الوطنية والأجنبية.

وكشف تقرير المعمل الكيماوي لكمية من المواد المخدرة ضبطت بحوزة المنتجة والمذيعة سارة خليفة و27 آخرين أن المواد المضبوطة تحوي مشتقات إندازول كاربوكساميد المدرجة بالجدول الأول من جداول قانون مكافحة المخدرات والتي وزنت 648.363 كيلو جرام.

كما عثر على مساحيق ومادة سائلة ثبت من فحصها احتوائها على المركبات الكيميائية المستخدمة في تصنيع الإندازول المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات وزنت دون المواد السائلة 51.525 كيلو جرام، كما عثر على قطعة واحدة لمادة سمراء اللون تزن 30.90 جم ثبت أنها لمادة الحشيش المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات، وكيس بلاستيكي شفاف اللون بداخله حصوات كريستالية بيضاء اللون وزنوا قائما بالكيس 22.70 جم ثبت أنها تحتوي على أحد مشتقات الفينيثيل المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.

