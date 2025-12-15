الإثنين 15 ديسمبر 2025
51 جنيها انخفاضا في أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

أسعار اللحمة اليوم، شهدت أسعار اللحوم الحمراء انخفاضًا ملحوظًا اليوم الإثنين، وفق أحدث نشرة صادرة عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وسط متابعة يومية للتغيّرات في سعر اللحمة بأسواق المحافظات ومحال الجزارة.

أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

وتستعرض «فيتو» حركة أسعار اللحوم اليوم الكندوز والضاني والبتلو بمختلف أنواعها، وفقًا لآخر تحديث رسمي، وذلك على النحو الآتي:

أسعار اللحمة الضاني الصافي

متوسط السعر: 424 جنيهًا للكيلو

التغيير: انخفاض 6 جنيهات

نطاق السعر: من 300 إلى 500 جنيه للكيلو.

أسعار اللحمة الضاني بالعظم

متوسط السعر: 396 جنيهًا للكيلو

التغيير: انخفاض 31 جنيها

نطاق السعر: من 300 إلى 490 جنيهًا

أسعار اللحمة البتلو الصافي

متوسط السعر: 403 جنيهات

التغيير: انخفاض 24 جنيهًا

نطاق السعر: 340 – 500 جنيه للكيلو

أسعار اللحمة البتلو بالعظم

متوسط السعر: 378 جنيهًا

التغيير: انخفاض 51 جنيها

نطاق السعر: 280 – 500 جنيه للكيلو

أسعار اللحمة الكندوز كبير السن

متوسط السعر: 353 جنيهًا

التغيير: انخفاض 14 جنيها

نطاق السعر: 250 – 400 جنيه للكيلو

أسعار اللحمة الكندوز صغير السن

متوسط السعر: 398 جنيها

التغيير: انخفاض 4.5 جنيه

نطاق السعر: 320 – 500 جنيه للكيلو

أسعار اللحمة الكندوز متوسط السن

متوسط السعر: 393 جنيها

التغيير: انخفاض 20 جنيهًا

نطاق السعر: 340 – 450 جنيهًا للكيلو

