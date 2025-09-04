الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة بالأسلحة البيضاء في القاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى، يتضمن نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص باستخدام الأسلحة البيضاء بالقاهرة.

تفاصيل الواقعة

وبالفحص تبين عدم ورود بلاغات رسمية بالواقعة، وبإجراء التحريات اتضح أن المشاجرة حدثت بين طرف أول (شخصين) وطرف ثان (10 أشخاص) جميعهم مقيمون بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة، وهم ذاتهم الظاهرون بمقطع الفيديو.

الخلافات بين الطرفين بسبب الجيرة تطورت لمشاجرة تعدى خلالها الجانبان على بعضهم البعض مستخدمين أسلحة بيضاء.

الضبط والإجراءات

وأمكن ضبط أطراف المشاجرة وبحوزتهم 5 أسلحة بيضاء و2 عصا خشبية "شومة"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.



