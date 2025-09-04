الخميس 04 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة بالأسلحة البيضاء في القاهرة

الداخلية تكشف ملابسات
الداخلية تكشف ملابسات مشاجرة بالأسلحة البيضاء في القاهرة

 كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى، يتضمن نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص باستخدام الأسلحة البيضاء بالقاهرة.

تفاصيل الواقعة

 وبالفحص تبين عدم ورود بلاغات رسمية بالواقعة، وبإجراء التحريات اتضح أن المشاجرة حدثت بين طرف أول (شخصين) وطرف ثان (10 أشخاص) جميعهم مقيمون بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة، وهم ذاتهم الظاهرون بمقطع الفيديو.
الخلافات بين الطرفين بسبب الجيرة تطورت لمشاجرة تعدى خلالها الجانبان على بعضهم البعض مستخدمين أسلحة بيضاء.

الضبط والإجراءات

وأمكن ضبط أطراف المشاجرة وبحوزتهم 5 أسلحة بيضاء و2 عصا خشبية "شومة"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسلحة البيضاء الداخلية تكشف ملابسات بالأسلحة البيضاء دائرة قسم شرطة المطرية قسم شرطة المطرية مشاجرة بالأسلحة البيضاء مشاجرة بالاسلحة نشوب مشاجرة

مواد متعلقة

الأمن يكشف حقيقة فيديو نقل دقيق مدعم عبر تروسيكل بالمنوفية

الداخلية تكشف ملابسات سرقة محل تجاري بالإسكندرية

الداخلية تكشف تفاصيل فيديو مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالإسكندرية

ضبط 102 ألف مخالفة مرورية و143 حالة تعاطي مخدرات بين السائقين

الداخلية تكشف ملابسات فيديو ضبط شخصين "دون وجه حق" بكفر الشيخ

الأمن يكشف تفاصيل فيديو مشاجرة بالأسلحة البيضاء أمام معهد الأورام بالقاهرة

مديرية أمن الأقصر تنظم حملة للتبرع بالدم

الداخلية تكشف تفاصيل مقاطع فيديو تروج لأعمال السحر والشعوذة بالقاهرة

الأكثر قراءة

مش سايبين حاجة، علاء مبارك يوجه رسالة بشأن صناعة السيارات الصينية

بعد رحيله عن صفوف الريدز، رسالة وداع مؤثرة من محمد صلاح إلى هارفي إليوت

إدمان الموبايل يقتل طفلة في عين شمس

اشتعال الحرب الكلامية، إبراهيم سعيد يدعم شوبير في مواجهة الصقر والحضري

قبل إقرارها، تعرف على خطة تسعير شرائح الكهرباء الجديدة

لطلاب الدبلومات الفنية، خطوات تسجيل الرغبات من خلال موقع التنسيق الإلكتروني

الصحة تغلق مستشفى "العائلة" بمدينة نصر

ننشر أسماء الفائزين بجولة الإعادة في انتخابات مجلس الشيوخ

خدمات

المزيد

ارتفاع الهبرد والروص، أسعار الكتاكيت والبط اليوم في بورصة الدواجن

16.8 ألف جنيه لطن هذا النوع، أسعار الأرز اليوم الخميس 4-9-2025

هذا العيار أقل من 4150 جنيها، الذهب يتراجع في بداية تعاملات الخميس 4-9-2025

سعر الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم الخميس 4-9-2025

المزيد

انفوجراف

البريميرليج على القمة.. حجم إنفاق الدوريات الخمس الكبار في أوروبا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

1500 عاما على ميلاد خير البرية، سيرة الرسول في محطات خالدة

ما الأعمال المستحبة في ذكرى المولد النبوي؟

تفسير رؤية النبي في المنام وعلاقته بصلاح الحال وسماع أخبار سعيدة قريبا

المزيد
الجريدة الرسمية
ads