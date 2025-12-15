سيول ورياح وأتربة، تحذير عاجل من طقس الإثنين

الإثنين 15 ديسمبر 2025
حالة الطقس اليوم، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية سقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال ووسط سيناء، وقد تصل لحد السيول على بعض المناطق.

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الإثنين

حالة الطقس غدا، سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على هذه المناطق

ويكون هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية، والوجه البحرى، ومدن القناة ومناطق من محافظة البحر الأحمر.

مع وجود فرص لأمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح تزيد من برودة الطقس تكون مثيرة للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الإثنين، حيث تنخفض درجات الحرارة انخفاضا ملحوظا، ويسود طقس خريفي معتدل الحرارة نهارا على شمال البلاد وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بارد في الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء.

ويكون هناك نشاط ملحوظ للرياح يزيد من الإحساس من برودة الطقس.

حالة الطقس في القاهرة

ومن المتوقع أن يسود طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على جنوب الصعيد.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل الحرارة ليلا، مائل للبرودة في آخر الليل، وبادر في الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

درجة الحرارة العظمى:  21

درجة الحرارة الصغرى: 14

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 20

درجة الحرارة الصغرى: 13

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 21

درجة الحرارة الصغرى: 09

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:23

درجة الحرارة الصغرى: 11
 

