حوادث

نص التحريات في القبض على عصابة سارة خليفة لتهريب المخدرات

سارة خليفة
سارة خليفة

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، يوم ٦ سبتمبر، أولى جلسات محاكمة المذيعة سارة خليفة و٢٧ آخرين متهمين بالاتجار في المواد المخدرة.

وترصد فيتو تزامنا مع اقتراب جلسة محاكمتها نص التحريات 

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية أن المتهمين من الأول حتى الثالث أسسوا منظمة إجرامية تستهدف تصنيع المواد المخدرة المخلقة بقصد الاتجار، من خلال استيراد المواد الخام اللازمة من الخارج، وتكليف آخرين بتصنيعها وإنتاجها داخل البلاد، ومع بدء تنفيذ المخطط، انضم إليهم المتهمان الرابع والخامس، وهما على علم بالغرض الإجرامي، حيث اضطلعا بأدوار قيادية في الإدارة، واستقطاب باقي المتهمين من السادس وحتى الثامن والعشرين للمشاركة في أنشطة التنظيم. 

وبحسب التحريات، تولى المتهمون الخمسة الأوائل عملية التنظيم وإعداد الأدوار، حيث أشرف المتهمان الأول والثاني المقيمين خارج البلاد على شراء المواد الخام من الصين، وجلب طريقة التصنيع، وإمداد المتهم الثالث وبقية أفراد الشبكة بها، بينما تكفلت المتهمة الرابعة بتمويل النشاط الإجرامي والسفر لعقد اجتماعات خارج البلاد لتنسيق العمليات.

كما تولى المتهمون من الحادي والعشرين وحتى الثامن والعشرين إدخال المواد الخام المهربة إلى مصر، فيما قام المتهمون من الخامس حتى السابع بعمليات التخليق والخلط وفق نسب محددة، استنادًا إلى تعليمات المؤسسين، وإجراء اختبارات على المواد المصنعة عبر تقديمها لآخرين للتعاطي للتأكد من تأثيرها، تمهيدًا لطرحها في السوق.

وقال مجري التحريات: إن المتهمين من الأول وحتى الخامس تولوا إعداد وتنظيم وتوزيع الأدوار على الشركاء وتحديد الأعمال المستهدفة من التنظيم والمزمع ارتكابها.

وأضاف مجري التحريات أن المتهمين الأول والثاني الموجودان خارج البلاد يشتريان صفقات المواد المستخدمة في تصنيع المخدر من دولة الصين، واستجلاب طريقة التصنيع، وإمداد المتهم الثالث بها، وباقي أفراد المنظمة الإجرامية، بينما تتولى المتهمة الرابعة ضخ الأموال اللازمة لذلك، والسفر خارج البلاد لعقد لقاءات مع المتهمين الأول والثاني، للتنسيق بينهما وبين باقي أفراد المنظمة لتحقيق الأعمال المستهدفة منها.

وقال: عقب تعاقد المتهمين على هذه المواد وشرائها يقوم المتهمون من 21 حتى 28 بإدخال تلك المواد إلى البلاد، بينما يتولى من الخامس حتى السابع تخليق المخدر عن طريق تحضير هذه المواد وخلطها بنسب محددة وفقا لطريقة معينة أمدهم بها المتهمون الثلاثة الأول، وإجراء اختبارات وتجارب عقب التصنيع عن طريق تقديمها لآخرين لتعاطيها للتأكد من مفعولها المخدر تمهيدا لبيعها.

