الأربعاء 03 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حبس والد طفلة تناولت قطعة من مخدر الحشيش الخاص به في الجيزة

التحقيق في الواقعة
التحقيق في الواقعة

أمرت نيابة الجيزة، بحبس والد طفلة تناولت قطعة من مخدر الحشيش الخاص به، عثرت عليها بمسكن أسرتها، لمدة 24 ساعة على ذمة التحريات. 

نقل طفلة مصابة بحالة إعياء نتيجة تناولها مخدر الحشيش

البداية كانت بورد بلاغ للمقدم هشام فتحي، رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة، يفيد بنقل طفلة إلى المستشفى مصابة بحالة إعياء نتيجة تناولها مخدر الحشيش.

وبإجراء التحريات تبين أن الطفلة عثرت على قطعة حشيش فتناولتها، لاعتقادها أنها حلوى، مما أدى لإصابتها بحالة إعياء، وتم ضبط والدها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه.

فيما باشرت النيابة المختصة التحقيق، وأمرت بعرض الطفلة علي الطب الشرعي وإعداد تقرير واف عن حالتها الصحية، وحجز الأب على ذمة التحريات. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نيابة الجيزة مخدر الحشيش قسم شرطة الجيزة

مواد متعلقة

اعترافات المتهمة بدهس 10 أشخاص بالجيزة

الأكثر قراءة

الحضري يدخل على خط الحرب بين شوبير والصقر: انصح نفسك الأول (فيديو)

عماد النحاس يحل عقدة ريبيرو للاعبي الأهلي بهذا القرار

مأساة طفلة اسمها "ريتاج"، الأم أجبرتها على التسول والعشيق قتلها

دار الإفتاء توضح حكم رد السلام أثناء تلاوة القرآن

برسالة مؤثرة، علاء مبارك يكشف عدم تجاوزه أحزان وفاة ابنه رغم مرور 16 عامًا

زد يوجه الشكر لعادل مصطفى بعد انتقاله إلى الأهلي

ضبط تشكيل عصابي بحوزته كبتاجون وترامادول بقيمة 240 مليون جنيه في الشرقية

ولد الهدى (الحلقة الحادية عشرة)، فصاحة سيدنا رسول الله "أوتيت جوامع الكلم"

خدمات

المزيد

استقرار نسبي في أسعار الأرز اليوم الأربعاء بالسوق المصري

محمد أنور: صناعة المكملات الغذائية تسجل صادرات بـ350 مليون دولار في 2024

بعد الارتفاعات الكبيرة، آخر تطورات سعر جرام الذهب صباح اليوم الأربعاء بالصاغة

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 3-9-2025

المزيد

انفوجراف

المسابقات الحكومية خلال النصف الثاني من 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ولد الهدى (الحلقة الحادية عشرة)، فصاحة سيدنا رسول الله "أوتيت جوامع الكلم"

دار الإفتاء توضح حكم رد السلام أثناء تلاوة القرآن

تفسير حلم الخطف في منام العزباء وعلاقته بوجود أشخاص يخططون لإيذائها

المزيد
الجريدة الرسمية
ads