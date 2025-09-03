حبس والد طفلة تناولت قطعة من مخدر الحشيش الخاص به في الجيزة

أمرت نيابة الجيزة، بحبس والد طفلة تناولت قطعة من مخدر الحشيش الخاص به، عثرت عليها بمسكن أسرتها، لمدة 24 ساعة على ذمة التحريات.

نقل طفلة مصابة بحالة إعياء نتيجة تناولها مخدر الحشيش

البداية كانت بورد بلاغ للمقدم هشام فتحي، رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة، يفيد بنقل طفلة إلى المستشفى مصابة بحالة إعياء نتيجة تناولها مخدر الحشيش.

وبإجراء التحريات تبين أن الطفلة عثرت على قطعة حشيش فتناولتها، لاعتقادها أنها حلوى، مما أدى لإصابتها بحالة إعياء، وتم ضبط والدها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه.

فيما باشرت النيابة المختصة التحقيق، وأمرت بعرض الطفلة علي الطب الشرعي وإعداد تقرير واف عن حالتها الصحية، وحجز الأب على ذمة التحريات.

