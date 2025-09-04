بعد تداول منشور بوسائل التواصل، ضبط المتهم بالاعتداء على ربة منزل بالقليوبية

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من كشف ملابسات منشور مدعوم بالصور، تضمن تضرر إحدى السيدات من قيام زوج شقيقتها بالتعدي على والدتها بالضرب وإصابتها بمحافظة القليوبية.

بالفحص، تبين أنه بتاريخ 15 أغسطس الماضي تلقى قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بلاغًا من ربة منزل – مقيمة بدائرة القسم، يفيد بتضررها من قيام زوج نجلتها (له معلومات جنائية – مقيم بذات الدائرة) بالتعدي عليها بالضرب محدثًا إصابتها بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وذلك على خلفية خلافات زوجية بينه وبين زوجته.

وتم ضبط المشكو في حقه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة لذات الأسباب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المتهم للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.