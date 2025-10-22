أخبار الحوادث اليوم: إحالة أم مكة للمحاكمة بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء وغسل الأموال.. مصرع وإصابة 6 أشخاص إثر انهيار عقار بالمنيا.. والقبض على المتهم بمحاولة اقتحام مدرسة بإمبابة

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث في الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

أمرت نيابة الشئون الاقتصادية بإحالة التيك توكر أم مكة بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء وغسل الأموال للمحكمة الاقتصادية، وحددت 30 أكتوبر الجاري لنظر أولى الجلسات.

أُصيب 18 شخصًا بإصابات في حادث تصادم سيارتين ميكروباص، على طريق القاهرة - أسيوط الصحراوي الغربي بنطاق محافظة الفيوم، اليوم الأربعاء، بسبب السرعة الزائدة، وعدم ترك مسافة الأمان اللازمة بين السيارتين، ما تسبب في اصطدامها، وتم نقل المصابين إلى مستشفى 6 أكتوبر العام لتلقي العلاج اللازم.

لقيت طفلة مصرعها وأصيب 5 آخرون من أسرة واحدة، نتيجة انهيار عقار مكون من طابقين، في إحدى قرى مركز ملوي جنوب محافظة المنيا.

شهدت محافظة بني سويف، اليوم الأربعاء، حادثًا مأساويًا أسفر عن مصرع شاب وإصابة آخر، إثر انقلاب سيارة ميكروباص أمام قرية بهبشين بطريق "دمو" ببني سويف، ما أدى إلى توقف الحركة المرورية مؤقتًا لحين رفع آثار الحادث ونقل الضحايا إلى المستشفى.

قضت محكمة جنايات مستأنف البساتين، ببراءة المهندسين المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا باسم "رشوة حي البساتين"، وذلك بعد الاستئناف على الحكم الصادر ضدهم في 21 مايو الماضي، والذي قضى بمعاقبتهم بالسجن المشدد وتغريمهم ماليًا.

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على سائق خاص بأحد المدارس الخاصة بمنطقة المعادى لاتهامه بالتحرش بطالبة في الصف الثاني الإعدادي خلال نزولها من السيارة.

لقي طفل يبلغ من العمر 3 سنوات مصرعه بعد ما علق بين الحائط والأسانسير داخل عقار في مدينة السلام، ونقلت سيارة إسعاف الجثة لوضعها تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق في الحادث.

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على عاطل لممارسته أعمال البلطجة باستخدام سلاح أبيض وكلب في الجيزة

أعلن ياسر قنطوش، محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب، إصدار محكمة الجنح الاقتصادية اليوم الأربعاء حكما ببراءة شيرين عبد الوهاب من تهمة سب وقذف مدير صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

قررت جهات التحقيق في الإسماعيلية تجديد حبس والد المتهم في قضية مقتل طفل الإسماعيلية الصغير 15 يوما على ذمة التحقيقات في القضية.

في سابقة هي الأولى من نوعها كشفت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية عن جريمة غريبة من نوعها تعكس خطورة استخدام التكنولوجيا في الأفعال الانتقامية غير المشروعة، حيث أقدم طالب جامعي على الانتقام من فتاة رفضت الارتباط به، مستخدمًا تقنيات الذكاء الاصطناعي لتوليد مقطع فيديو مفبرك يُظهرها في أوضاع مُخلة ثم قام بتداوله بغرض التشهير بها والإساءة إليها والي سمعتها.

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على طرفي مشاجرة بأسلحة بيضاء وعصى خشبية بسبب خلافات الجيرة مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص بمنطقة بنها في القليوبية.

أعلنت الإدارة العامة لـمرور القاهرة عن غلق كوبرى الأزهر السفلى (أحمد ماهر) في الاتجاه القادم من باب الشعرية إلى باب الخلق، لمدة 3 أيام، وذلك اعتبارًا من الساعة 12:05 صباح يوم الجمعة الموافق 24 أكتوبر 2025، ضمن أعمال استكمال تغيير الأرضية الإيبوكسية للكوبرى القادم من شارع الأزهر.

ألقت أجهزة الأمن بالجيزة القبض على شخص حاول اقتحام مدرسة بمنطقة إمبابة، بعدما ظهر في مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي يحمل سلاحًا أبيض ويتعدى بالسب على حارس المدرسة مهددًا بإلحاق الأذى به.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط سائق ميكروباص أجبر الركاب على النزول بعد رفضهم دفع أجرة أعلى من المقررة بدائرة مركز دمنهور بمحافظة البحيرة.

مسنة تثير الرعب في ميكروباص، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مثير، حيث ظهرت مسنة تركب سيارة أجرة "ميكروباص"، وتمسك سلاح أبيض "سكينة" في يدها، ما أثار الرعب بين الركاب، وظهر أحد الركاب بجوارها في حالة من الخوف بسبب "السكين".

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 3 من صُنّاع المحتوى لقيامهم بنشر مقاطع فيديو تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

قضت محكمة مستأنف الاقتصادية اليوم الأربعاء، قبول الاستئناف المقدم من التيك توكر كروان مشاكل، على حكم حبسه سنتين وتغريمه 100 ألف جنيه وكفالة 10 آلاف جنيه بتهمة سب الإعلامية ريهام سعيد، للتصالح.

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على صانعة محتوى تنشر مقاطع خادشة للحياء على مواقع التواصل الاجتماعي.

سرقة هاتف محمول، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يكشف شهامة سائق سيارة ملاكي، قام بإنقاذ فتاة، اختطف أحد اللصوص هاتفها المحمول، عندما كانت تتحدث فيه أثناء مرورها في أحد الشوارع.

أحالت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية أوراق المتهمين الأول والثالث والرابع إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامهم شنقًا، وحددت جلسة الأول من نوفمبر المقبل للنطق بالحكم، مع تأجيل محاكمة المتهمين الثاني والخامس إلى الجلسة ذاتها، وذلك في القضية المتهم فيها خمسة أشخاص بإنهاء حياة شاب إثر مشاجرة بسبب المواد المخدرة بمركز بلبيس.

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط صانعة محتوى بالإسكندرية لنشرها فيديوهات خادشة للحياء.

