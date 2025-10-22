مصرع مسنة سقطت بها شرفة شقتها شرق الإسكندرية

لقيت سيدة مسنة مصرعها إثر انهيار شرفة شقتها بالطابق الثاني في عقار قديم بمنطقة الظاهرية بحي شرق الإسكندرية.

وتلقى قسم شرطة الرمل ثان بلاغًا من إدارة شرطة النجدة، يفيد بسقوط أجزاء من العقار الكائن بشارع الأحدب ووجود مصابة.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية والإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تبين من المعاينة سقوط شرفة الشقة أثناء تواجد السيدة جليلة. ج. ع. ع. (83 عامًا) بداخلها، مما أدى إلى إصابتها بكسور وجروح متفرقة أسفرت عن وفاتها في الحال.

وقرر حي شرق الإسكندرية تشكيل لجنة هندسية لفحص العقار وتحديد مدى خطورته على السكان.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة الرمل ثان، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.

