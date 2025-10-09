موعد تجديد حبس البلوجر "أم مكة" بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء وغسل أموال

كلاكيت تاني مرة، تنظر محكمة الجنايات المختصة، أول نوفمبر المقبل، جديد حبس التيك توكر أم مكة 45 يومًا على ذمة التحقيقات، بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء وغسل الأموال.



وكانت قد استكملت فيتو، رصد أقوال المتهمة البلوجر أم مكة أمام جهات التحقيق، والمتهمة بنشر محتوى غير أخلاقي وغسيل أموال والمحبوسة حاليا على ذمة التحقيقات، في السطور التالية:

أقوال البلوجر أم مكة



ما اسمك؟

اسمي “ه.م” مقيمة بشبرا الخيمة، وعندي 33 سنة وصاحبة محل "فسيخ".

س: حالتك الاجتماعية؟

ج: متزوجة.

س: بيانات زوجك؟

ج: “س.ع” بدون مؤهل دراسي.



س: ما هي ظروف وطبيعة نشأتك تحديدًا؟

ج: اتولدت في أسرة بسيطة في شبرا الخيمة

س: وما هو مؤهلك الدراسي؟

ج: كنت في تجارة ومكملتش آخر سنة عشان اتجهت للشغل.

س: وما طبيعة عملك حاليًا؟

ج: عندي محلين لبيع الفسيخ، واحد في شبرا وواحد في الخصوص.

س: وهل عملتِ في مهن أخرى قبل الفسيخ؟

ج: أيوة، اشتغلت في بيوت وأنا صغيرة، وبعدها "بيبي سيتر" وجليسة مسنين، وبعدها بدأت أجيب هدوم من العتبة وأبيعها، لحد ما دخلت في تجارة الفسيخ.

س: وما مقدار أجرك في تلك المهن؟

ج: كانت فلوس قليلة على قد المعيشة، لحد تجارة الفسيخ.

س: وما هي مصادر دخلك الأساسية؟

ج: الفسيخ هو المصدر الأساسي، وعندي شهادة في البنك لأولادي من 3 سنين سايباها بفوايدها ليهم، وكمان أرباح غير ثابتة من فيسبوك.

س: وما حجم دخلك من عملك؟

ج: مش عارفه بالظبط بس أنا ممكن أنزل في الأسبوع بضاعة بـ500 ألف جنيه ومدفعش فلوسها للتاجر وأبيعها خلال الأسبوع في المحلين، و“أونلاين” يجيبوا مثلًا 70 ألفًا كمكسب، وأرجع لصاحب البضاعة الـ500 ألف جنيه وأخد ليا الـ70 ألف ولكن في المواسم ممكن يوصل الدخل لمليون جنيه عشان بيبقي موسم للفسيخ اللي هو شم النسيم.



س: ما هو دخلك الشهري بالتحديد؟

ج: مش ثابت، لكن مؤخرًا أرباح الفيسبوك وصلت إلى 1500 دولار بجانب تجارة الفسيخ.

س: وما المستندات الدالة على دخلك؟

ج: موجودة كلها عندي، والفيسبوك مربوط بحسابي في البنك.

س: كيف تصرفين دخلك؟

ج: على عيالي وعيال إخواتي ووالدتي، ومدخلة أولادي مدارس لغات ألماني، وأولاد إخواتي في مدارس خاصة بالخصوص، وكمان بادخر شوية في الذهب عشان لو احتجت فلوس في المواسم.

س: هل لديك التزامات مالية؟

ج: عندي مصاريف المدارس بتاعت ولادي الثلاثة، كل مدرسة بتأخذ 40 ألفًا في السنة، غير هدومهم ومستلزماتهم، وولاد إخواتي الأربعة في مدارس إنترناشيونال في الخصوص الاثنين الصغيرين في كي جي مصاريفهما 25 ألفًا في السنة، والاثنين التانيين كبار المصاريف بتاعتهم 50 ألفًا في السنة، وعندي قسط العربية بدفع 70 ألف جنيه في الشهر، ومرتبات العمال حوالي 150 ألف جنيه، وده شامل إيجار المحلات بكله وغير إني جايبة 3 خادمات في البيت لعيالي بياخدوا حوالي 25 ألف جنيه في الشهر، وعندي قرض بـ200 ألف جنيه كنت وخداه عشان الشقة اللي اشتريتها وبياخذوا فوايده من شهادات الاستثمار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.