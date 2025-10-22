الأربعاء 22 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

القبض على طرفي مشاجرة بالأسلحة البيضاء في القليوبية

ضبط المتهمين، فيتو
ضبط المتهمين، فيتو

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على طرفي مشاجرة بأسلحة بيضاء وعصى خشبية بسبب خلافات الجيرة مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص بمنطقة بنها في القليوبية.

 

مشاجرة بالأسلحة البيضاء فى القليوبية

رصدت وزارة الداخلية مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يتضمن نشوب مشاجرة بين بعض الأشخاص بأسلحة بيضاء وعصى خشبية بدائرة قسم شرطة أول بنها بالقليوبية.


بالفحص تبين أنه بتاريخ 20 أكتوبر الجارى تلقي قسم شرطة أول بنها بمديرية أمن القليوبية بلاغا بحدوث مشاجرة بين طرف أول: (3 أشخاص "أحدهم مصاب بجروح) طرف ثان (3 أشخاص "مصابين بجروح") جميعهم مقيمين بدائرة القسم، وذلك بسبب خلافات حول الجيرة قاموا على إثرها بالتعدى بالضرب على بعضهم البعض بإستخدام أسلحة بيضاء وعصى خشبية. 


تمكن جال المباحث من ضبط طرفى المشاجرة فى حينه وتم نقل المصابين لإحدى المستشفيات لتلقى العلاج اللازم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مشاجرة بالأسلحة البيضاء فى القليوبية مشاجرة بالأسلحة البيضاء القليوبية وزارة الداخلية بنها مديرية أمن القليوبية

مواد متعلقة

بعد تداول فيديو، القبض على تشكيل عصابي للسرقة بالإكراه في القليوبية

شهيد لقمة العيش، وفاة شاب من القليوبية بأزمة قلبية داخل طائرة أثناء سفره للعمل

الأكثر قراءة

الأهلي يتقدم على الاتحاد السكندري بهدف بن شرقي بعد مرور 30 دقيقة

مقتل عصفور درويش "خط العسيرات" في تبادل إطلاق النار مع الشرطة بسوهاج

انخفاض البيضاء، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025 (آخر تحديث)

الصيادلة محذرة من حقن علاج البرد: 99% من الإصابة بنزلات البرد فيروسية (فيديو)

الدوري الممتاز، بن شرقي يسجل هدف الأهلي الأول في شباك الاتحاد السكندري

شاهد، رد فعل ييس توروب بعد هدف بن شرقي في مرمى الاتحاد

تعرف على سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الأربعاء

سلفني شكرًا، جماهير الأهلي تسخر من الزمالك بسبب الأزمة المالية (فيديو)

خدمات

المزيد

انخفاض البيضاء، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025 (آخر تحديث)

تعرف على سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الأربعاء

سعر السكر اليوم الأربعاء في الأسواق المصرية

سعر الجنيه الذهب يواصل التراجع بمنتصف تعاملات اليوم

المزيد

انفوجراف

الوجه الآخر لكرة القدم.. لاعب يتحول إلى عامل بناء بعد اللعب بجوار رونالدو (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما الحكم الشرعي في التنمر وأنواعه؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

حكم قراءة أذكار الصباح والمساء في غير وقتها

تفسير رؤية الجبل في المنام وعلاقتها بسماع أخبار سارة

المزيد
الجريدة الرسمية