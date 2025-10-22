القبض على طرفي مشاجرة بالأسلحة البيضاء في القليوبية

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على طرفي مشاجرة بأسلحة بيضاء وعصى خشبية بسبب خلافات الجيرة مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص بمنطقة بنها في القليوبية.

مشاجرة بالأسلحة البيضاء فى القليوبية

رصدت وزارة الداخلية مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يتضمن نشوب مشاجرة بين بعض الأشخاص بأسلحة بيضاء وعصى خشبية بدائرة قسم شرطة أول بنها بالقليوبية.



بالفحص تبين أنه بتاريخ 20 أكتوبر الجارى تلقي قسم شرطة أول بنها بمديرية أمن القليوبية بلاغا بحدوث مشاجرة بين طرف أول: (3 أشخاص "أحدهم مصاب بجروح) طرف ثان (3 أشخاص "مصابين بجروح") جميعهم مقيمين بدائرة القسم، وذلك بسبب خلافات حول الجيرة قاموا على إثرها بالتعدى بالضرب على بعضهم البعض بإستخدام أسلحة بيضاء وعصى خشبية.



تمكن جال المباحث من ضبط طرفى المشاجرة فى حينه وتم نقل المصابين لإحدى المستشفيات لتلقى العلاج اللازم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

