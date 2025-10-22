الأربعاء 22 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تحريات لكشف ملابسات اتهام رجل أعمال لإدارة مدرسة بالإهمال فى رعاية نجلته أثناء إصابتها بغيبوبة سكر

مدرسة، فيتو
مدرسة، فيتو

يجرى رجال المباحث تحرياتهم حول اتهام رجل أعمال لإدارة مدرسة في مدينة نصر ثالث، بالإهمال في رعاية ابنته، مما أدى إلى إصابتها بحالة إعياء ودخولها في غيبوبة سكر خلال اليوم الدراسي.

 

رجل أعمال يحرر محضر ضد مدرسة بمدينة نصر

تلقى قسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من رجال أعمال يتهم فيه إدارة مدرسة بالإهمال فى أبنته على الرغم من علمهم بإصابة ابنته بمرض السكر، إلا أنها لم تتخذ الإجراءات اللازمة لمتابعة حالتها الصحية داخل المدرسة.

 

وأوضح أنه فور علمه بتدهور حالت نجلته سارع بنقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

رجل أعمال يحرر محضر ضد مدرسة بمدينة نصر ل أعمال يحرر محضر ضد مدرسة مدرسة بمدينة نصر مدينة نصر مديرية أمن القاهرة مدينة نصر ثالث

مواد متعلقة

القبض على ترزي حريمي بمدينة نصر صور فتاة دون علمها ونشر الفيديو على فيسبوك

ضبط عاطل بتهمة السرقة من داخل المتاجر بمدينة نصر

الأكثر قراءة

تراجع كبير في سعر الذهب بختام تعاملات اليوم الأربعاء، عيار 21 يسجل هذا الرقم

الأهلي يتصدر جدول الدوري بفوز صعب أمام الاتحاد السكندري 1/2

مقتل عصفور درويش "خط العسيرات" في تبادل إطلاق النار مع الشرطة بسوهاج

انخفاض البيضاء، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025 (آخر تحديث)

تعرف على سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الأربعاء

الطاقة والنقل أبرزها، السيسي يستعرض فرص التعاون الاستثمارى مع الاتحاد الأوروبي

بعد مساهمته في هدفين أمام الاتحاد، أرقام زيزو مع الأهلي بالدوري هذا الموسم

مصرع وإصابة 6 أشخاص إثر انهيار عقار بالمنيا

خدمات

المزيد

انخفاض البيضاء، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025 (آخر تحديث)

تعرف على سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الأربعاء

سعر السكر اليوم الأربعاء في الأسواق المصرية

سعر الجنيه الذهب يواصل التراجع بمنتصف تعاملات اليوم

المزيد

انفوجراف

الوجه الآخر لكرة القدم.. لاعب يتحول إلى عامل بناء بعد اللعب بجوار رونالدو (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

“صحح مفاهيمك”: العنف ضد المرأة كسرٌ للروح، والرجولة في حسن العشرة

هل يجوز احتساب جزء من الإيجار زكاة مال؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

أمين الفتوى يوضح حكم زيارة المرأة للقبور (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية