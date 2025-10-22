تحريات لكشف ملابسات اتهام رجل أعمال لإدارة مدرسة بالإهمال فى رعاية نجلته أثناء إصابتها بغيبوبة سكر

يجرى رجال المباحث تحرياتهم حول اتهام رجل أعمال لإدارة مدرسة في مدينة نصر ثالث، بالإهمال في رعاية ابنته، مما أدى إلى إصابتها بحالة إعياء ودخولها في غيبوبة سكر خلال اليوم الدراسي.

رجل أعمال يحرر محضر ضد مدرسة بمدينة نصر

تلقى قسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من رجال أعمال يتهم فيه إدارة مدرسة بالإهمال فى أبنته على الرغم من علمهم بإصابة ابنته بمرض السكر، إلا أنها لم تتخذ الإجراءات اللازمة لمتابعة حالتها الصحية داخل المدرسة.

وأوضح أنه فور علمه بتدهور حالت نجلته سارع بنقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

