علق بين الحائط والأسانسير، مصرع طفل عمره ثلاث سنوات بمدينة السلام

لقي طفل يبلغ من العمر 3 سنوات مصرعه بعد ما علق بين الحائط والأسانسير داخل عقار في مدينة السلام، ونقلت سيارة إسعاف الجثة لوضعها تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق في الحادث.

 

وفاة طفل انحشر بين الحائط والأسانسير في السلام

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث في عقار سكني بنطاق دائرة قسم شرطة السلام، وعلى الفور انتقل رجال المباحث والإسعاف إلى مكان الحادث.


وبالفحص تبين أن الطفل علق بين الحائط والأسانسير داخل عقار وتم استخراج الجثة ونقلها إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.


واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال أسرة الطفل وشهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة.

 

وكشفت التحريات الأولية أنه أثناء محاولة استقلاله الأسانسير بمفرده، انزلقت قدمه في فتحة بين المصعد والحائط، ما أدى إلى تعلق جسده بين الباب والمصعد واصطدام رأسه بالحديد مما أسفر عن وفاته.

 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

الجريدة الرسمية