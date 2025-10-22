الأربعاء 22 أكتوبر 2025
ضبط شخصين بالمنيا نصبا على المواطنين وسرقة بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني

ضبط شخصين بالمنيا
ضبط شخصين بالمنيا للنصب وسرقة بيانات "الفيزا"، فيتو

تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية من ضبط شخصين مقيمين بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا، لقيامهما بالنصب على المواطنين عن طريق انتحال صفة موظفى خدمة عملاء البنوك.

المتهمين 
ضبط المتهمين، فيتو 

وتبين قيامهما بمطالبة المواطنين بتحديث بياناتهم البنكية ومساعدتهم فى الحصول على قروض أو منح أو مساعدات مالية، واستغلال ذلك للحصول على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى والاستيلاء على أموالهم.

 

وعقب تقنين الإجراءات الأمنية تم ضبطهما، وبحوزتهما 11 هاتفا محمولا تحتوي على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى، واعترفا بارتكابهما 7 وقائع احتيال بنفس الأسلوب.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين.

