مصرع شاب وإصابة آخر إثر انقلاب ميكروباص ببني سويف

شهدت محافظة بني سويف، اليوم الأربعاء، حادثًا مأساويًا أسفر عن مصرع شاب وإصابة آخر، إثر انقلاب سيارة ميكروباص أمام قرية بهبشين بطريق "دمو" ببني سويف، ما أدى إلى توقف الحركة المرورية مؤقتًا لحين رفع آثار الحادث ونقل الضحايا إلى المستشفى.

بلاغ حادث انقلاب ميكروباص ببني سويف

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي غرفة عمليات شرطة النجدة بـ بني سويف، بلاغًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق المشار إليه، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتوجيه الجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وعقب وصول قوات الشرطة ومرفق الإسعاف إلى مكان الحادث، تبيّن أن الحادث أسفر عن وفاة شاب وإصابة آخر، حيث جرى نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة للمصاب وحفظ جثمان المتوفى بثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

ودفع مرفق هيئة الإسعاف ببني سويف، برئاسة الدكتور هاني همام، بسيارتي إسعاف إلى موقع الحادث فور تلقي البلاغ، وتم نقل المصاب والمتوفى إلى المستشفى، وسط متابعة ميدانية من الجهات المعنية لرفع آثار الحادث وإعادة تسيير حركة المرور بشكل طبيعي.

مصرع شاب وإصابة آخر بحادث بني سويف

واستقبل مستشفى بني سويف التخصصي: سلامة خلف عبد الغني، 26 عامًا، جثة هامدة، حيث تم إيداعه ثلاجة الموتى تحت تصرف جهات التحقيق، بينما استقبلت المستشفى شخصًا آخر مجهول الهوية حتى الآن، وتم نقله إلى قسم الاستقبال والطوارئ لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم تحت إشراف الفريق الطبي المختص.

وباشرت الأجهزة الأمنية التحقيق في ملابسات الحادث، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة تمهيدًا لاستصدار تصريح الدفن للمتوفي، مع تكثيف الجهود لتحديد هوية المصاب الثاني وبيان سبب وقوع الحادث.

معاينة موقع الحادث وإعادة حركة المرور

وتشير المعاينة المبدئية إلى أن الحادث قد يكون ناتجًا عن اختلال عجلة القيادة في يد السائق أو السرعة الزائدة، ما أدى إلى انقلاب الميكروباص على جانب الطريق، وجارٍ استكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة بمعرفة الجهات المختصة.

وعقب الانتهاء من أعمال المعاينة ورفع السيارة من موقع الحادث، نجحت إدارة المرور بالتنسيق مع الوحدة المحلية في إعادة حركة السير إلى طبيعتها على الطريق، بعد إزالة آثار الزيت والزجاج المكسور وتنظيف الموقع لضمان سلامة المركبات والمارة، فيما واصلت الأجهزة المختصة متابعتها الميدانية تحسبًا لأي طارئ.

