مصرع شاب دهسه القطار ببشتيل أثناء عبوره قضبان السكة الحديد

لقى شاب مصرعه، دهسًا أسفل عجلات القطار، حال عبوره قضبان السكة الحديد في منطقة بشتيل بمحافظة الجيزة.



حادث قطار بشتيل

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة، تلقى بلاغًا من الأهالي يفيد بمصرع شخص صدمه القطار بمنطقة بشتيل، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة الشاب وتم نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وأكدت تحريات رجال المباحث عدم وجود شبهة جنائية، في الحادث وتوصلت التحريات إلى أن الشاب خلال عبوره السكة الحديد صدمه القطار، ما أسفر عن مصرعه في الحال.

وبسؤال أفراد أسرته، لم يشتبهوا في الواقعة جنائيًّا، كما استمع رجال المباحث لأقوال شهود العيان.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

