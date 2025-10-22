الأربعاء 22 أكتوبر 2025
شهامة سائق أنقذت فتاة من لص اختطف هاتفها، والنشطاء: موقف رجولة وجدعنة (فيديو)

جانب من الواقعة
جانب من الواقعة

سرقة هاتف محمول، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يكشف شهامة سائق سيارة ملاكي، قام بإنقاذ فتاة، اختطف أحد اللصوص هاتفها المحمول، عندما كانت تتحدث فيه أثناء مرورها في أحد الشوارع.

سائق أنقذ فتاة من سرقة هاتفها المحمول

وأظهر مقطع الفيديو فتاة وهي تسير في أحد شوارع محافظة الإسماعيلية، عندما فاجأها أحد الأشخاص وهو يركب دراجة، وقام بمباغتتها واختطف هاتفها المحمول أثناء تحدثها فيه.


كما يظهر الفيديو شجاعة سائق سيارة ملاكي، وهو يطارد اللص الذي قام بسرقة هاتف الفتاة، وبالفعل لحق به، وتمكن من إيقافه وإعادة الهاتف المحمول للفتاة.
شهامة صاحب السيارة الملاكي، الذي تمكن من مطاردة لص الهاتف المحمول، وإعادته للفتاة مرة أخرى، دفعت أهالي محافظة الإسماعيلية إلى الثناء على شهامة صاحب السيارة، الذي تفاعل بإيجابية مع عملية اختطاف المحمول من الفتاة، وتمكن من إعادته لها مرة أخرى.

موقف رجولة وجدعنة من ولاد البلد الحقيقيين

وعلقت عدد من الصفحات الخاصة بمحافظة الإسماعيلية، قائلة: "بالنيابة عن كل أهالي الإسماعيلية، بنوجّه كل الشكر والتقدير للشخص الشهم صاحب العربية الرمادي (الرصاصي) اللي ماترددش لحظة واحدة وجرى ورا الحرامي علشان يرجّع حاجة البنت اللي اتسرقت.. موقف رجولة وجدعنة من ولاد البلد الحقيقيين.. ولسة والله الدنيا فيها خير.. والإسماعيلية بخير برجالتها".

لص يسرق هاتف محمول لفتاة، فيتو
لص يسرق هاتف محمول لفتاة، فيتو

أثار المقطع ردود أفعال واسعة بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أكد النشطاء على أهمية التفاعل السريع في عمليات السرقة، حتى لا تنتشر هذه الجرائم بين الناس، وتتسبب في رعبهم.
وقال أحد النشطاء: "لص غريب يستخدم دراجة في سرقة محمول فتاة..".
ورد آخر قائلًا: "بارك الله في السائق الشهم الذي لم يترك الفتاة وهي تجري في الشارع مرعوبة على اختطاف هاتفها المحمول، وقام بشهامة باللحاق باللص، وإعادة الهاتف للفتاة".
 

