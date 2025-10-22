الأربعاء 22 أكتوبر 2025
حوادث

ضبط صانعة محتوى تنشر مقاطع خادشة للحياء على مواقع التواصل الاجتماعي

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على صانعة محتوى تنشر مقاطع خادشة للحياء على مواقع التواصل الاجتماعي.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو وصور على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، خادشة للحياء وتتنافى مع القيم المجتمعية، وتمثل خروجًا على الآداب العامة.

تفاصيل الواقعة

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمة ("لها معلومات جنائية" – مقيمة بدائرة مركز شرطة إطسا بالفيوم)، وبحوزتها 3 هواتف محمولة، وبفحصها تبين احتواؤها على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامي.

اعتراف المتهمة

أقرت المتهمة بنشرها مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

الإجراءات القانونية

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

جاء ذلك في إطار مواجهة الجرائم المرتكبة عبر شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت"، والتي تمس قيم وأخلاقيات المجتمع.

الجريدة الرسمية