ضبط صانعة محتوى تنشر مقاطع خادشة للحياء على مواقع التواصل الاجتماعي

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على صانعة محتوى تنشر مقاطع خادشة للحياء على مواقع التواصل الاجتماعي.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو وصور على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، خادشة للحياء وتتنافى مع القيم المجتمعية، وتمثل خروجًا على الآداب العامة.

تفاصيل الواقعة

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمة ("لها معلومات جنائية" – مقيمة بدائرة مركز شرطة إطسا بالفيوم)، وبحوزتها 3 هواتف محمولة، وبفحصها تبين احتواؤها على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامي.

اعتراف المتهمة

أقرت المتهمة بنشرها مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

الإجراءات القانونية

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

جاء ذلك في إطار مواجهة الجرائم المرتكبة عبر شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت"، والتي تمس قيم وأخلاقيات المجتمع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.