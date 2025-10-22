الأربعاء 22 أكتوبر 2025
مسنة تثير الرعب داخل ميكروباص، أمسكت بسكين وتسببت في خوف الركاب (فيديو)

مسنة تمسك سكين في
مسنة تمسك سكين في يدها تثير الرعب، فيتو

مسنة تثير الرعب في ميكروباص، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مثير، حيث ظهرت مسنة تركب سيارة أجرة "ميكروباص"، وتمسك سلاح أبيض "سكينة" في يدها، ما أثار الرعب بين الركاب، وظهر أحد الركاب بجوارها في حالة من الخوف بسبب "السكين".

مسنة تثير الرعب في سيارة ميكروباص

مقطع فيديو المسنة، التي تمسك السكين في يدها وكانت تشاور به أثناء حديثها مع أحد راكبي سيارة الأجرة "ميكروباص"، أثار ردود أفعال واسعة، فالبعض أشار إلى أن المسنة ربما تكون قد استخدمت السكين دون قصد ودون أن تدري، حيث كانت تتحدث بهدوء دون إثارة للفزع، في حين عبر آخرون عن مخاوفهم بسبب استخدام السكين في يدها أثناء الحديث، مشيرين إلى أن السكين يمكن أن يتسبب في حالة من الرعب بين الركاب.

علق البلوجر أحمد إبراهيم الخضري قائلًا: "الحاجة ماسكة سكينة وبتشتكى من  غلاء البنزين، والراجل اللى جنبها قاعد مش على بعضه لا حول ولا قوة إلا بالله"

وردت البلوجر هبة الجندي فقالت: " نسبة كبيرة من الناس فى الشارع تعبانة نفسيًا تكاد تكون واصلة لمرحلة الجنان استرها على عيالنا يارب".

عقوبة حمل سلاح أبيض في وسائل النقل

أما البلوجر شروق محمود فقالت: "أصلًا حمل سلاح أبيض خارج النطاق الطبيعي يعاقب بالحبس... لكن يبدو أن المسنة لا تقصد إفزاع أحد" 


وعلق البلوجر داود أبو طالب فقال: "دا كده عنده ثبات انفعالى.. لو أنا هطلع أجري".

وقالت البلوجر ياسمين الديب: " عمومًا الوضع مرعب بس شكلها اشترتها وملهاش مكان في الشنطه فأمسكتها لأن طريقة كلامها لا توحي أنها تعاني من خلل نفسي أو أنها تنوي التعدي على أحد".

ورد البلوجر أحمد علي فقال: “حاولو تتفهمو حالتها ممكن تكون تعبانه، لكن حالتها ليست خطيرة لكن يجب علاجها.. لأنه من الصعب على سيدة عادية أن تستخدم السكين في حديثها وتشاور بها على أحد”.

ربة منزل تقتل زوجها بطعنة سكين في بنها

تعرف على عقوبة حيازة سلاح أبيض في وسائل النقل والتجمعات

