أمن القاهرة يكشف تفاصيل احتجاز شخص وإجبار زوجته على توقيع عقد بيع عقار بالمرج

كشفت الأجهزة الأمني بمديرية أمن القاهرة تفاصيل جديدة في واقعة احتجاز أحد الأشخاص وإجبار زوجته على توقيع عقد بيع عقار بمنطقة المرج.

إجبار سيدة بالتوقيع على إيصالات أمانة 

تلقى قسم شرطة المرج بلاغا من ربة منزل أفادت فيه بتضررها من قيام 8 أشخاص بإجبارها على توقيع عقد بيع عقار مملوك لها، وقيامهم باصطحاب زوجها عنوة إلى جهة غير معلومة، على خلفية خلافات مالية بينهم.

على الفور، تم تشكيل فريق بحث، وتوصلت التحريات إلى تحديد وضبط المتهمين، وجميعهم يعملون بالصاغة ومقيمون بمحافظتي القاهرة والقليوبية، وعُثر بحوزتهم على عقد البيع المشار إليه، كما تم العثور على زوج المبلغة.

وبمواجهتهم، اعترف المتهمون بارتكاب الواقعة، مبررين فعلتهم بقيام المجني عليه بالنصب عليهم والاستيلاء على كمية من المشغولات الذهبية دون سداد قيمتها، فاحتجزوه للضغط عليه لسداد المبلغ المستحق.

وبسؤال المجني عليه وزوجته، أكدا صحة ما ورد بالتحريات.


تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

الجريدة الرسمية