القبض على 4 متهمين في قضايا سرقة شقق وهواتف محمول بالسلام

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط تشكيلين عصابيين مارسا نشاطا إجراميا في سرقة الشقق السكنية والهواتف المحمولة بمدينة السلام.

سرقة الشقق السكنية بالسلام

ففي دائرة قسم شرطة السلام أول، تمكنت قوة أمنية من ضبط شخصين لهما معلومات جنائية، لاتهامهما بارتكاب سلسلة من سرقات الشق السكنية بأسلوب كسر الباب، وبحوزتهما الأدوات المستخدمة في تنفيذ الجرائم.

وبمواجهتهما، اعترفا بارتكاب 8 وقائع سرقة بذات الأسلوب، كما أرشدا عن المسروقات التي تم ضبطها لدى عميلهما سيئ النية، وهو صاحب محل أجهزة كهربائية، تم ضبطه.

سرقة الهواتف المحمولة بالسلام

وفي دائرة قسم شرطة السلام ثان، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على عاطلين لهما معلومات جنائية لاتهامهما بممارسة نشاط إجرامي تخصص في سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب النشل، وعُثر بحوزتهما على 12 هاتف محمول من متحصلات الوقائع.

تحرر محضر لكل واقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.