القبض على 4 متهمين في قضايا سرقة شقق وهواتف محمول بالسلام

ضبط المتهمين، فيتو
ضبط المتهمين، فيتو

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط تشكيلين عصابيين مارسا نشاطا إجراميا في سرقة الشقق السكنية والهواتف المحمولة بمدينة السلام.

سرقة الشقق السكنية بالسلام 

ففي دائرة قسم شرطة السلام أول، تمكنت قوة أمنية من ضبط شخصين لهما معلومات جنائية، لاتهامهما بارتكاب سلسلة من سرقات الشق السكنية بأسلوب كسر الباب، وبحوزتهما الأدوات المستخدمة في تنفيذ الجرائم.
وبمواجهتهما، اعترفا بارتكاب 8 وقائع سرقة بذات الأسلوب، كما أرشدا عن المسروقات التي تم ضبطها لدى عميلهما سيئ النية، وهو صاحب محل أجهزة كهربائية، تم ضبطه.

 

سرقة الهواتف المحمولة بالسلام 

وفي دائرة قسم شرطة السلام ثان، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على عاطلين لهما معلومات جنائية لاتهامهما بممارسة نشاط إجرامي تخصص في سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب النشل، وعُثر بحوزتهما على 12 هاتف محمول من متحصلات الوقائع.

تحرر محضر لكل واقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

الجريدة الرسمية