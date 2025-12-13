السبت 13 ديسمبر 2025
رياضة

حصيلة أهداف كأس العرب بعد انتهاء دور ربع النهائي

كأس العرب
كأس العرب
كأس العرب،  شهدت بطولة كأس العرب 2025 المقامة في قطر إحراز 68 هدفا بواقع 61 هدفا في دور المجموعات و7 أهداف في دور ربع النهائي.

أهداف كأس العرب في دور المجموعات

وكانت الجولة الأولى شهدت إحراز 17 هدفا، فيما شهدت الجولة الثانية لدور مجموعات كأس العرب إحراز 24 هدفا، فيما شهدت الجولة الثالثة إحراز 20 هدفا  لتبلغ أهداف كأس العرب 61 هدفا بعد ختام دور المجموعات.

أهداف كأس العرب بدور المجموعات

الجولة الأولى: 17 هدفا

الجولة الثانية: 24 هدفا

الجولة الثالثة: 20 هدفا

أهداف كأس العرب في دور ربع النهائي 

دور ربع النهائي: 7 أهداف 

وأسدل الستار على مباريات ربع نهائي بطولة كأس العرب وتحددت المنتخبات الأربعة المتأهلة إلي نصف نهائي البطولة التي تستضيفها قطر حتي 18 ديسمبر الجاري.

ويعد المغرب أول المنتخبات المتأهلة بعد فوزه أمام سوريا 1-0 في افتتاح مباريات ربع نهائي كأس العرب.

كما تأهل منتخب السعودية بعد الفوز على فلسطين وحقق الأخضر السعودي الفوز على الفدائي الفلسطيني بثنائية مقابل هدف بعد مباراة ماراثونية امتدت إلى الأشواط الإضافية.

وصعد منتخب الأردن بعد الفوز على العراق بهدف نظيف ليصبح ثالث المنتخبات التي وصلت إلى نصف النهائي.  

وتمكن منتخب الإمارات من الفوز على نظيره منتخب الجزائر بركلات الترجيح بنتيجة 7/6 في المباراة التي أقيمت بين الفريقين في ختام دور ربع نهائي كأس العرب. 

المنتخبات المتأهلة إلى نصف نهائي كأس العرب 2025

1- المغرب

2- السعودية.

3- الأردن.

4- الإمارات

وتأتي مواجهات الدور نصف النهائي كالتالي:

 المغرب ضد الإمارات

السعودية ضد الأردن

ومن المقرر أن تقام مباريات الدور نصف النهائي يوم الإثنين المقبل الموافق 15 ديسمبر الجاري.

تشكيل برشلونة المتوقع أمام أوساسونا في الدوري الإسباني

أحمد كريمة: السيدة زينب الكبرى مدفونة بالقاهرة ولا علاقة لها بـ"الصغرى" في سوريا

سلوت: لا استمتع بالوضع الحالي مع محمد صلاح

