إصابة 18 شخصا في تصادم سيارتي ميكروباص على الطريق الغربي بالفيوم

أُصيب 18 شخصًا بإصابات في حادث تصادم سيارتين ميكروباص، على طريق القاهرة - أسيوط الصحراوي الغربي بنطاق محافظة الفيوم، اليوم الأربعاء، بسبب السرعة الزائدة، وعدم ترك مسافة الأمان اللازمة بين السيارتين، ما تسبب في اصطدامها، وتم نقل المصابين إلى مستشفى 6 أكتوبر العام لتلقي العلاج اللازم.

تصادم سيارتين علي الطريق الغربي

كان مدير أمن الفيوم، اللواء أحمد عزت، وتلقي إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين ميكروباص، على طريق القاهرة - أسيوط الصحراوي الغربي، بعد مطلع الكيلو 55 اتجاه القاهرة، بسبب السرعة الزائدة لقائد إحدى السيارتين، وانتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين أن الحادث تسبب في إصابة 18 شخصًا بإصابات متعددة شملت جروح وكسور وكدمات متفرقة بمختلف أنحاء الجسم، وتولت سيارات الإسعاف نقل المصابين إلى مستشفى 6 أكتوبر العام لتلقي العلاج اللازم.

وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل الي النيابة المختصة، وقرر وكيل النيابة انتداب مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث وتحديد مسئولية قائد كل مركبة عن الواقعة، وتولي التحقيق.

