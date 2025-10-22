الأربعاء 22 أكتوبر 2025
إصابة 18 شخصا في تصادم سيارتي ميكروباص على الطريق الغربي بالفيوم

أُصيب 18 شخصًا بإصابات في حادث تصادم سيارتين ميكروباص، على طريق القاهرة - أسيوط الصحراوي الغربي بنطاق محافظة الفيوم، اليوم الأربعاء، بسبب السرعة الزائدة، وعدم ترك مسافة الأمان اللازمة بين  السيارتين، ما تسبب في اصطدامها، وتم نقل المصابين إلى مستشفى 6 أكتوبر العام لتلقي العلاج اللازم.

تصادم سيارتين علي الطريق الغربي

كان مدير أمن الفيوم، اللواء أحمد عزت، وتلقي إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين ميكروباص، على طريق القاهرة - أسيوط الصحراوي الغربي، بعد مطلع الكيلو 55 اتجاه القاهرة، بسبب السرعة الزائدة لقائد إحدى السيارتين، وانتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين أن الحادث تسبب في إصابة 18 شخصًا بإصابات متعددة شملت جروح وكسور وكدمات متفرقة بمختلف أنحاء الجسم، وتولت سيارات الإسعاف نقل المصابين  إلى مستشفى 6 أكتوبر العام لتلقي العلاج اللازم.

 

مصرع طفل دهسه جرار زراعي في الفيوم

استقرار حالة 10 أشخاص عقرهم كلب ضال في الفيوم

وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل الي النيابة المختصة، وقرر وكيل النيابة انتداب مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث وتحديد مسئولية قائد كل مركبة عن الواقعة، وتولي التحقيق.

