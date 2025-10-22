تجديد حبس والد المتهم بقتل طفل الإسماعيلية

قررت جهات التحقيق في الإسماعيلية تجديد حبس والد المتهم في قضية مقتل طفل الإسماعيلية الصغير 15 يوما على ذمة التحقيقات في القضية.

قررت جهات التحقيق إخلاء سبيل زوج أم وعم المتهم في واقعة قتل زميله في المدرسة بالإسماعيلية، بعد قيامه بتقطيعه إلى أشلاء بمنشار كهربائي، وذلك بعد التأكد من أن المخلى سبيله ليس له علاقة بالواقعة.

فيما طلب النيابة إجراء تحليل DNA للمتهم الرئيسي في القضية، وذلك للتأكد من عدم وجود أى آثار أخرى تقود لمتهمين جدد مشاركين في القضية.

أكد محمد الجبلاوي، محامي ضحية قاتل الإسماعيلية الصغير، أن المتهم مرتكب واقعة قتل موكله كان ثابتا خلال التحقيقات، ويسرد ما فعل بسلاسة بالغة، مما يشير إلى أنه كان مستمتعا بما يفعل فهو يشتهى القتل، خاصة وأنه يحاكي ويطبق ما كان يشاهده بمقاطع الفيديو العنيفة التي كان يشاهدها يوميا عبر الإنترنت.

استخدام أدوات متعددة للتخلص من الجثمان

وأشار محامي ضحية قاتل الإسماعيلية الصغير، أن المتهم زعم - على حد قوله - أنه استخدم عدة أدوات من أغطية لليد وأكياس بلاستيكية (قمامة)، ورول كيس استرتش وأشرطة لاصقة، وذلك لتغليف جسد المجني عليه قبل تقطيعه إلى أجزاء، بعد أن قام بوضع علامات على الاسترتش.

التخلص من الجثمان بمحيط بحيرة الصيادين وتحلل بعضه

وتابع: "بالإضافة إلى أنه عقب الانتهاء من فعلته، قام بالقاء أجزاء من جثمان موكله بمنطقة تبعد عن منزله بمسافة 2 كيلو متر، حيث قام بالذهاب سيرا على قدميه لإلقاء أجزاء المجني عليه بعدة مناطق بمحيط بحيرة الصيادين، وكارفور، ثم قام بالتخلص من الأداة التي كان يستخدمها مع الجزء الذى ألقاه بالبحيرة، حيث ترتب على ذلك تحلل الجزء الذى تم إلقاؤه في المياه.

وأضاف محمد الجبلاوي أن النيابة العامة تواصل التحقيق مع والد المتهم في قضية مقتل موكله، وذلك بعد التحفظ عليه للتحقيق.

