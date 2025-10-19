المشدد 3 سنوات لعاطل أصاب طفلا بعاهة مستديمة في البساتين

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 3 سنوات بتهمة إحداث عاهة مستديمة لطفل أثناء نشوب مشاجرة مع والده، وأطلق أعيرة نارية أصابت المجني عليه في يده بدائرة قسم شرطة البساتين.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم أحدث عاهة مستديمة للمجنى عليه بأن تعدى على والده بالضرب ثم أخرج سلاح ناري وأطلق عيار ناري أحدث للطفل إصابة في يده.

وأثبت التقرير الطبي إصابة المجني عليه قد تخلف جرائها عاهة مستديمة متمثلة في تلف بالأعصاب، وهذه العاهة المستديمة بنسبة 35 %.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا بوصول طفل مصاب لإحدى المستشفيات مصاب بعاهة مستديمة وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم.

بإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض على عامل له معلومات جنائية واعترف بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

