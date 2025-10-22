رفضت الارتباط به فعاقبها بالـ AI، ضبط طالب بالدقهلية استخدم الذكاء الاصطناعي للانتقام من فتاة

تواصل أجهزة وزارة الداخلية مكافحة جرائم التشهير الإلكتروني واستخدام الذكاء الاصطناعي في الإساءة للآخرين.

تمكن مركز شرطة المنصورة بمحافظة الدقهلية من كشف ملابسات منشور متداول بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن استغاثة سيدة بعد تعرض ابنتها لتشويه سمعتها بمقطع فيديو مفبرك "مخل" باستخدام الذكاء الاصطناعي.

ضبط طالب بالدقهلية لإعداده مقطع فيديو بالذكاء الاصطناعي للتشهير بفتاة رفضت الارتباط به، فيتو

وأوضحت التحقيقات أنه بتاريخ 28 /5/ 2025 قامت الطالبة – مقيمة بدائرة مركز المنصورة – بالإبلاغ عن قيام طالب بإرسال مقطع فيديو خادش لها عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي، بقصد التشهير بها بعد رفضها الارتباط به.

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط الطالب، وتولت النيابة العامة التحقيق معه، وأمرت بحبسه على ذمة القضية، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

