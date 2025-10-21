الثلاثاء 21 أكتوبر 2025
حوادث

المشدد 3 سنوات لعاطل حاول سرقة دراجة نارية في دار السلام

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قضت  محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 3 سنوات بتهمة محاولة سرقة دراجة نارية من مالكها بأسلوب المغافلة في منطقة دار السلام.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم اعترف بارتكاب الواقعة، وأنه اعتاد على سرقة الدراجات النارية بأسلوب المغافلة. 
كانت  مباحث قسم شرطة دار السلام تلقت بلاغا من مواطن يفيد بتعرضه لمحاولة سرقة دراجة نارية تخصه أثناء وقوفها بأحد الشوارع، وعلى الفور شكلت قوات الأمن فريق بحث وتحري أسفرت جهوده عن تحديد هوية المتهم.


عقب تقنين الإجراءات نجحت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة دار السلام في ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وارتكاب أكثر من واقعة ماثلة بأسلوب المغافلة.


تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

الجريدة الرسمية