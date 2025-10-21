الثلاثاء 21 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

آخر تطورات التحقيقات في مقتل طالب الإسماعيلية

قاتل طفل الإسماعيلية،
قاتل طفل الإسماعيلية، فيتو

قررت جهات الحقيق إخلاء سبيل زوج أم وعم  المتهم في واقعة قتل زميله في المدرسة بالإسماعيلية،  بعد قيامه بتقطيعه إلى أشلاء بمنشار كهربائي، وذلك بعد التأكد من أن المخلى سبيله ليس له علاقة بالواقعة.  

محامي طفل الإسماعيلية الضحية يكشف مفاجأة جديدة عن المتهم

التحفظ على زوج أم قاتل طفل الإسماعيلية

 

فيما طلب النيابة إجراء تحليل DNA للمتهم الرئيسي في القضية، وذلك للتأكد من عدم وجود أى آثار أخرى تقود لمتهمين جدد مشاركين في القضية.  

 

محامي يدافع على المتهم 

ومن جهة أخرى قرر أحمد حمد المحامي التطوع للدفاع عن يوسف أيمن المتهم الأول في القضية، وسوف يطالب بعرض موكله على الطب النفسي. 

 

قررت جهات التحقيق تجديد حبس المتهم يوسف أيمن مرتكب واقعة مقتل زميل دراسته بالإسماعيلية 15 يوما على ذمة التحقيقات في القضية.  

 

ومن جانبه قال المستشار محمد الجبلاوي محامي ضحية قاتل الإسماعيلية الصغير، إن النيابة استمعت لأقوال كل من أحمد محمد مصطفى، ومنى قاسم والدي موكله المجني عليه الذي لقي حتفه على يد زميله يوسف أيمن عبد الفتاح غدرا بعد أن قام بقتله وتحويل جثمانه إلى أشلاء.

 

تضارب أقوال المتهم 

وأضاف أن المتهم يحاول المراوغة خلال التحقيقات كما أن بعض أقواله متضاربه وذلك ما يدفع الأجهزة الأمنية وجهات التحقيق فى إعادة تمثيل أجزاء من الجريمة مرة أخرى. 

 

أكد  محمد الجبلاوي، محامي ضحية قاتل الإسماعيلية الصغير، أن المتهم مرتكب واقعة قتل موكله كان ثابتا خلال التحقيقات، ويسرد ما فعل بسلاسة بالغة، مما يشير إلى أنه كان مستمتعا بما يفعل فهو يشتهى القتل، خاصة وأنه يحاكي ويطبق ما كان يشاهده بمقاطع الفيديو العنيفة التي كان يشاهدها يوميا عبر الإنترنت.  

 

استخدام أدوات متعددة للتخلص من الجثمان 

وأشار محامي ضحية قاتل الإسماعيلية الصغير، أن المتهم زعم - على حد قوله - أنه استخدم عدة أدوات من أغطية لليد وأكياس بلاستيكية (قمامة)، ورول كيس استرتش وأشرطة لاصقة، وذلك لتغليف جسد المجني عليه قبل تقطيعه إلى أجزاء، بعد أن قام بوضع علامات على الاسترتش.  

 

التخلص من الجثمان بمحيط بحيرة الصيادين وتحلل بعضه 

وتابع: "بالإضافة إلى أنه عقب الانتهاء من فعلته، قام بالقاء أجزاء  من جثمان موكله بمنطقة تبعد عن منزله بمسافة 2 كيلو متر، حيث قام بالذهاب سيرا على قدميه لإلقاء أجزاء المجني عليه بعدة مناطق بمحيط بحيرة الصيادين، وكارفور، ثم قام بالتخلص من الأداة  التي كان يستخدمها مع الجزء الذى ألقاه بالبحيرة، حيث ترتب على ذلك تحلل الجزء الذى تم إلقاؤه في المياه. 

 

وأضاف محمد الجبلاوي أن النيابة العامة تواصل التحقيق مع والد المتهم في قضية مقتل موكله، وذلك بعد التحفظ عليه للتحقيق.

 

وطالب الجبلاوي في تصريحات لـ"فيتو" بالقصاص لموكله الراحل الذي قتل غدرا على يد زميل دراسته.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسماعيلية بالاسماعيلية محامي ضحية قاتل الإسماعيلية الصغير قاتل الإسماعيلية الصغير كارفور الإسماعيلية نيابة الإسماعيلية

مواد متعلقة

محافظ الإسماعيلية يتابع الإعداد لافتتاح النصب التذكاري للدفاع عن قناة السويس

حبس والد قاتل الإسماعيلية الصغير 4 أيام على ذمة التحقيقات

حبس صاحب محل موبايلات اشترى هاتف طفل الإسماعيلية المقتول

محافظ الإسماعيلية يعتمد المخطط التفصيلي لمدينة أبوصوير

الأكثر قراءة

الجنيه الذهب يخسر 2120 جنيه اليوم الثلاثاء بالصاغة

برشلونة يكتسح أولمبياكوس بسداسية في دوري أبطال أوروبا

محامي طفل الإسماعيلية الضحية يكشف مفاجأة جديدة عن المتهم

15 صورة ترصد استعدادات مطار سفنكس الدولي لافتتاح المتحف المصري الكبير

الداخلية تكشف تفاصيل جديدة عن محاولة سرقة مكتب بريد بالإسكندرية بأسلوب "النقب"

الدكتور حسام حسني محذرا من تناول حقنة البرد: قاتلة (فيديو)

خبير جيولوجي يكشف مفاجأة جديدة عن سد النهضة الإثيوبي (فيديو)

بدء صرف مرتبات أكتوبر 2025 للعاملين بالدولة خلال ساعات

خدمات

المزيد

استقرار سعر صرف الدولار مقابل الليرة في مصرف سورية المركزي (آخر تحديث)

تعرف على أداء البورصات الخليجية بتعاملات اليوم الثلاثاء

استقرار أسعار الكتاكيت والبط في بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2025

3 جنيهات انخفاضًا للبلدي، سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2025 (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

شروط التقديم في حج الجمعيات الأهلية 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أهم الأحداث الإسلامية في شهر جمادى الأولى

إمام مسجد الحسين عن الاحتفال بالمولد: تجديد العهد مع سيدنا النبي وآل البيت

ما حكم الدعاء بأسماء الله الحسنى بعد ختم القرآن؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية