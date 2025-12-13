موعد مباراة المغرب والإمارات في نصف نهائي كأس العرب

18 حجم الخط

كأس العرب، يستعد المغرب لمواجهة الإمارات في الدور نصف النهائي لبطولة كأس العرب 2025 التي تستضيفها قطر.

موعد مباراة المغرب ضد الإمارات في نصف نهائي كأس العرب

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة المغرب أمام الإمارات على أرض استاد خليفة الدولي يوم الاثنين المقبل الموافق 15 ديسمبر الجاري في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لنصف نهائي كأس العرب 2025

وتنقل مباريات كأس العرب للمنتخبات 2025 عبر قنوات بي إن سبورتس القطرية، وذلك عبر قناتي beIN SPORTS HD وbeIN Xtra 1.

كما تذاع أيضًا مباريات بطولة كأس العرب 2025 عبر قنوات الكأس القطرية، دبي الرياضية، أبو ظبي الرياضية، والكويت الرياضية.

ومن المقرر أن يلتقي الفائز من مباراة المغرب ضد الإمارات مع الفائز من مباراة السعودية ضد الأردن في نهائي كأس العرب 2025.

وأسدل الستار على مباريات ربع نهائي بطولة كأس العرب وتحددت المنتخبات الأربعة المتأهلة إلي نصف نهائي البطولة التي تستضيفها قطر حتى 18 ديسمبر الجاري.

ويعد منتخب المغرب أول المنتخبات المتأهلة بعد فوزه أمام سوريا 1-0 في افتتاح مباريات ربع نهائي كأس العرب.

كما تأهل منتخب السعودية بعد الفوز على فلسطين وحقق الأخضر السعودي الفوز على الفدائي الفلسطيني بثنائية مقابل هدف بعد مباراة ماراثونية امتدت إلى الأشواط الإضافية.

وصعد منتخب الأردن بعد الفوز على العراق بهدف نظيف ليصبح ثالث المنتخبات التي وصلت إلى نصف النهائي.

وتمكن منتخب الإمارات من الفوز على نظيره منتخب الجزائر بركلات الترجيح بنتيجة 7/6 في المباراة التي أقيمت بين الفريقين في ختام دور ربع نهائي كأس العرب.

المنتخبات المتأهلة إلى نصف نهائي كأس العرب 2025

1- المغرب

2- السعودية.

3- الأردن.

4- الإمارات

