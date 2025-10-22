الأربعاء 22 أكتوبر 2025
حوادث

إحالة أوراق 3 متهمين بقتل شاب ببلبيس إلى المفتي، وأسرة الضحية: "العزاء بعد الإعدام"

جنايات الزقازيق،
جنايات الزقازيق، فيتو

أحالت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية أوراق المتهمين الأول والثالث والرابع إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامهم شنقًا، وحددت جلسة الأول من نوفمبر المقبل للنطق بالحكم، مع تأجيل محاكمة المتهمين الثاني والخامس إلى الجلسة ذاتها، وذلك في القضية المتهم فيها خمسة أشخاص بإنهاء حياة شاب إثر مشاجرة بسبب المواد المخدرة بمركز بلبيس.

جنايات الزقازيق تصدق على إعدام قاتل شاب العاشر، وأسرة الضحية: العزاء مؤجل حتى القصاص

تفاصيل جريمة هزت الرأي العام الشرقاوي 

وتعود تفاصيل الواقعة إلى مشاجرة نشبت بين مجموعة من المتهمين والمجني عليه "حمادة محمد" بدائرة مركز شرطة بلبيس محافظة الشرقية على خلفية خلافات تتعلق بتجارة وتعاطي المواد المخدرة، حيث أطلق المتهم الأول عيارًا ناريًا من بندقية آلية صوب المجني عليه أرداه قتيلًا، بينما ساندَه باقي المتهمين في تنفيذ الجريمة.

التحقيقات تكشف مفاجآت في الواقعة 

وكشفت التحقيقات أن المتهمين شكلوا عصابة يتزعمها المتهم الأول للاتجار في المواد المخدرة، إذ تولى الثاني والخامس تجهيز المواد وتوزيعها، فيما كُلّف الثالث والرابع بتأمين موقع النشاط الإجرامي أثناء عمليات البيع.

وبعد ضبطهم وإحالتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق، صدر القرار بإحالة أوراق ثلاثة منهم إلى المفتي تمهيدًا لإعدامهم.

فرحة أسرة المجني عليه بعد صدور الحكم 

وشهدت أسرة المجني عليه لحظات فرحة عارمة عقب صدور القرار، مؤكدين أن الحكم أثلج صدورهم، قائلين: «لن نتلقى العزاء قبل تنفيذ حكم الإعدام في القتلة».

