محامي شيرين عبد الوهاب: براءة موكلتي من تهمة سب وقذف مدير صفحاتها

شيرين، فيتو
أعلن ياسر قنطوش، محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب، إصدار محكمة الجنح الاقتصادية اليوم الأربعاء حكما ببراءة شيرين عبد الوهاب من تهمة سب وقذف مدير صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي. 

كما قررت المحكمة رفض الدعوى المقامة من مدير صفحاتها ضدها، وألزمت المدعي بدفع 75 جنيها كأتعاب للمحاماة، وذلك في القضية رقم 7877 لسنة 2025. 

وتعد هذه القضية أحد الفصول القانونية التي خاضتها شيرين عبد الوهاب في إطار الحفاظ على سمعتها وحمايتها من الاتهامات التي تمسها بشكل شخصي.

وفي سياق آخر، ينتظر جمهور شيرين عبد الوهاب بشغف جديد أغانيها التي من المقرر أن تطرح قريبًا على فترات متقاربة. 

وأكد الشاعر الغنائي تامر حسين في تصريح خاص لـ "فيتو" أنه يعقد حاليًا جلسات عمل مكثفة مع شيرين لتجهيز أغانٍ جديدة من كلماته، تمهيدًا لطرحها في القريب العاجل.

من جهة أخرى، أكد المطرب حسام حبيب في تصريحات تليفزيونية أن العلاقة الحالية بينه وبين شيرين عبد الوهاب يسودها الود والاحترام، مشيرًا إلى أن ما يجمعهما الآن هو الصداقة والزمالة الفنية فقط، ولا يوجد أي ارتباط رسمي بينهما.

